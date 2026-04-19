Подтоплены два дома и придомовые территории в СНТ: На Кубани из-за дождей разлилась река

Вода в реках поднимается из-за сильных дождей Фото из архива КП

На Кубани не первый день идут проливные дожди. Из-за обильных осадков в реках начала подниматься вода. В Северском районе ее уровень достиг неблагоприятных отметок. Дожди 19 апреля вызвали разлив реки Убин.

В результате подтоплены два садоводческих товарищества в хуторе Бончковском. Это СНТ «Урожай» и «Коммунпроект». Известно, что подтоплены два дома и 40 придомовых территорий. Уровень воды достигает пять сантиметров.

«Постоянных жителей в СНТ нет. К месту постоянной прописки эвакуировали двух человек. На ликвидации подтопления задействовано 17 человек и 5 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным регионального министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в муниципалитете также поднимается вода в реке Афипс в хуторе Водокачка. Превышены неблагоприятные отметки.

Вода из-за дождей прибывает еще в нескольких муниципалитетах края. Подъем зафиксирован в Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском округе, Апшеронском, Белореченском и Крымском районах.

«Неблагоприятные отметки не достигнуты, показатели находятся в пределах нормы», – сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Напомним, дожди в Краснодарском крае продолжатся и 20 апреля. Спасатели круглосуточно следят за водными объектами в регионе.

