Происшествия20 апреля 2026 2:22

Погиб мужчина, повреждены школа, детсад и церковь: Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА ночью 20 апреля

Светлана ОВДЕЙ
Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА ночью 20 апреля Фото из архива КП

Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА ночью 20 апреля. Предварительно, в морском порту погиб мужчина.

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Известно, что в самом морском порту произошел пожар.

Обломками БПЛА повреждено остекление в ряде зданий Туапсе. В их числе начальная школа, детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом. Кроме того, обломками БПЛА повреждена газовая труба.

Во всех случаях на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.

