Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА ночью 20 апреля

Туапсе вновь подвергся массированной атаке БПЛА ночью 20 апреля. Предварительно, в морском порту погиб мужчина.

Атака БПЛА в Туапсе 20 апреля 2026

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Известно, что в самом морском порту произошел пожар.

Обломками БПЛА повреждено остекление в ряде зданий Туапсе. В их числе начальная школа, детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом. Кроме того, обломками БПЛА повреждена газовая труба.

Во всех случаях на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

