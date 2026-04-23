Фото: скриншот видео Управления ФСБ России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае задержан 27-летний житель Каневского района, который готовился вступить в террористическую организацию. Попытку уроженца Кубани отправиться за границу для участия в деятельности запрещенной в РФ террористической организации пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, житель Краснодарского края самостоятельно вышел на связь с представителем украинского военизированного объединения через мессенджер Telegram. Получив от куратора инструкции, он начал готовиться к выезду из страны для присоединения к террористам.

ФСБ сорвала попытку покинуть страну для вступления в террористическую организацию

«Злоумышленник предпринял попытку покинуть территорию страны, в ходе которой был задержан сотрудниками Управления», – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» (ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные мероприятия продолжаются.

