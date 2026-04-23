Кубань накроет штормовой фронт: Когда ждать пик непогоды

В Краснодарском крае все никак не установится весеннее тепло. И регион снова готовится к очередной волне непогоды. Сложный период придется на 24 апреля и в ночь на 25-е число.

«Через регион один за другим пройдут атмосферные фронты. Они пройдут быстро, но будут обостряться над территорией края», – рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Ураганный ветер и угроза подтоплений

В пятницу, 24 апреля, на Кубани ожидаются сильные дожди, а в предгорьях и горах – мокрый снег и метели. В южной половине края возможны экстремальные ливни. Из-за обильных осадков в юго-западных районах и на Черноморском побережье прогнозируется подъем уровня воды в реках.

Усилится и ветер. Его порывы будут достигать 15–20 м/с, в отдельных районах – до 25 м/с, а местами скорость ветра может вырасти до ураганных 29 м/с. В горах ситуация будет еще серьезнее: сочетание сильного ветра и снегопада создаст крайне неблагоприятные условия.

Температурные качели и заморозки

Температурный фон в эти дни будет нестабильным. В ночь на 24 апреля столбики термометров покажут +3…+8°C, а в юго-восточных районах – 0…+5, местами возможны заморозки до -3°C. Днем в пятницу по краю прогнозируют от +7 до +12 градусов.

Короткая передышка в выходные

Улучшение погоды начнется днем 25 апреля. Ночью ожидается 0…+5°C, а на побережье Азовского моря до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+16°C.

«На территорию края начинает распространяться область повышенного давления, фронтальные разделы не будут проходить», – прокомментировала синоптик.

В воскресенье, 26 апреля, тучи рассеются, выглянет солнце и существенно потеплеет – до +17…+22°C. Ветер тоже стихнет до умеренного.

И снова нагрянет непогода

Однако дальше прогноз снова не радует. В понедельник, 27 апреля, регион пересечет новый фронт. Температура снова упадет на 6–8 градусов, и на Кубань вернутся дожди, хотя они будут уже не такими интенсивными, как в начале периода.

