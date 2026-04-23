Разлив нефтепродуктов в Туапсе локализовали

В Туапсе удалось локализовать разлив нефтепродуктов, попавших в реку. Напомним, все произошло из-за пожара на морском терминале после атаки БПЛА в ночь на 20 апреля.

Последние новости о разливе нефтепродуктов в Туапсе

Для ликвидации последствий в реке Туапсе выставили 750 метров боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и нефтеловушку. Нефтепродукты, которые ранее попали в водоем, оперативно собрали.

«Ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку их оперативно уберут. Принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Специалисты ежедневно проводят обследование акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают воду постоянно. За 21, 22 и 23 апреля нефтяных пятен и загрязнений в акватории моря вблизи порта не обнаружено.

Пожар на морском терминале Туапсе: последние новости на 23 апреля 2026

Возгорание на морском терминале Туапсе после ночной атаки БПЛА тушат четвертые сутки. Спасателям удалось сократить площадь пожара вдвое.

«В настоящее время в тушении участвуют 276 человек, задействовано 77 единиц техники», – сообщили в региональном оперативном штабе.

