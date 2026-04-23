В Туапсе удалось локализовать разлив нефтепродуктов, попавших в реку. Напомним, все произошло из-за пожара на морском терминале после атаки БПЛА в ночь на 20 апреля.
Для ликвидации последствий в реке Туапсе выставили 750 метров боновых заграждений, пять специальных устройств для сбора и нефтеловушку. Нефтепродукты, которые ранее попали в водоем, оперативно собрали.
«Ведется постоянный мониторинг. В случае повторных попаданий нефтепродуктов в реку их оперативно уберут. Принятые профилактические меры дали положительный результат как в реке Туапсе, так и в акватории порта», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Специалисты ежедневно проводят обследование акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают воду постоянно. За 21, 22 и 23 апреля нефтяных пятен и загрязнений в акватории моря вблизи порта не обнаружено.
Возгорание на морском терминале Туапсе после ночной атаки БПЛА тушат четвертые сутки. Спасателям удалось сократить площадь пожара вдвое.
«В настоящее время в тушении участвуют 276 человек, задействовано 77 единиц техники», – сообщили в региональном оперативном штабе.
Туапсе восстанавливается после атак БПЛА: Завалы разобраны, пострадавшие получают помощь
Нефтепродукты попали в море и реку: Мазут собирают в Туапсе после атаки БПЛА