Спасатели тушат пожар на НПЗ

В Туапсе ликвидируют последствия ночной атаки беспилотников. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Обстановка на НПЗ в Туапсе: что происходит

К тушению огня привлечена масштабная группировка сил и средств. В ликвидации пожара задействованы 122 специалиста и 39 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Пункт временного размещения в Туапсе

В связи с инцидентом власти города приняли решение об открытии пункта временного размещения населения. О готовности принять людей в ПВР сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своих соцсетях.

«В городе Туапсе в СОШ №6 открыт пункт временного размещения», – написал Сергей Бойко.

Сообщается также, что во всех городских школах и двух детсадах Туапсе отменили занятия. При этом в дошкольных учреждениях организованы дежурные группы, но детсады №22 и №25 детей не принимают.

Эвакуация в Туапсе

В Туапсе эвакуируют жителей двух улиц из-за пожара на НПЗ после атаки БПЛА. Решение о срочной эвакуации населения приняли в связи с масштабом ЧП и существующей угрозой распространения пламени на жилой сектор.

Эвакуации подлежат жители домов по улицам Кошкина, Пушкина, а также прилегающих к ним переулков. Для вывоза людей организованы специальные автобусы.

Напомним, ночью на территории Краснодарского края был объявлен режим беспилотной опасности. Для обеспечения безопасности полетов аэропорты временно закрыли. Угрозу падения БПЛА отменили в 05:14 28 апреля, а следом сняли ограничения на полеты в аэропортах. Недавно Туапсе тоже становился целью дронов. Последствия недавней беспилотной атаки ликвидируют до сих пор.

