Дмитрий Песков

Нефть на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, по которому ударил киевский режим, предназначалась для экспорта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в ночь на 28 апреля в результате атаки БПЛА на НПЗ в Туапсе произошел пожар. Киевский режим, по словам представителя Кремля, ударил по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для выполнения обязательств по экспортным контрактам.

«Киевский режим и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках», – сказал Дмитрий Песков.

Известно, что президент РФ по телефону получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе. Владимир Путин поручил ему вылететь на место и контролировать работы по ликвидации последствий.

«По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы», – добавил Дмитрий Песков.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что в Туапсе собрали более 7,2 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. В ликвидации разлива нефтепродуктов задействовали около 360 человек.