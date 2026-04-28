Как будут тушить нефтезавод в Туапсе: Что известно на данный момент

В ночь на 28 апреля нефтеперерабатывающий завод в Туапсе подвергся атаке беспилотников, в результате чего на объекте возник пожар. По информации представителя Кремля, удар пришелся по нефтехранилищам, где находилось сырье, предназначенное для выполнения экспортных обязательств.

О ситуации доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства провел телефонный разговор с руководителем МЧС Александром Куренковым и поручил ему лично вылететь на место для координации работ по ликвидации последствий.

Утром этого же дня в Туапсе прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он осмотрел зону происшествия и оценил ход работ. По его словам, обстановка остается сложной, но находится под контролем.

Глава региона отметил, что спасатели и пожарные работают в тяжелых условиях, проявляя высокий профессионализм. Одновременно ведется очистка береговой линии и приведение в порядок городских улиц.

Основной задачей власти называют обеспечение безопасности жителей и гостей города. Людей, проживающих рядом с местом пожара, эвакуировали в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №6. Губернатор поручил главе города Сергею Бойко обеспечить размещенных всем необходимым.

Для ускорения ликвидации последствий продолжается наращивание сил и средств. К работам планируется привлечь дополнительные ресурсы из соседних муниципалитетов, включая технику дорожных и строительных организаций.

По последним данным, в пункте временного размещения находятся 31 человек, среди них девять детей. При необходимости жителей ближайших домов могут переселить в гостиницы.

Также решается вопрос с учебным процессом: школьников из учреждений, временно не работающих из-за пожара, при необходимости переведут в другие школы города.

На месте ЧС задействованы 220 специалистов и более 50 единиц техники, включая силы регионального управления МЧС. Ожидается прибытие дополнительных сводных отрядов из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Режим ЧС регионального уровня ввели в Туапсинском округе.