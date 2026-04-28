Силы спасателей удвоены, а в городе введен режим ЧС. В Туапсе прибыл глава МЧС России для контроля за тушением пожара на нефтезаводе

Масштабный пожар в Туапсе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край. По поручению Президента России Владимира Путина он лично будет контролировать ход тушения пожаров в Туапсе. Нефтехранилище загорелось после очередного удара украинских дронов.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения ведомства. Александр Куренков проведет оперативное совещание и примет решения по дальнейшим действиям: тушению пожара, ликвидации последствий и обеспечению жизнедеятельности населения», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

К горящему НПЗ прибыли дополнительные сводные отряды спасателей. В Туапсинских округ на помощь коллегам прибыла группировка спасателей из Адыгеи. Всего в борьбе с огнем уже задействованы 252 человека и 62 единицы техники.

В ночь на 28 апреля 2026 года туапсинский нефтеперерабатывающий завод вновь оказался под огнем. Атака беспилотников Вооруженных сил Украины привела к масштабному пожару.

Падение обломков сбитых дронов, по предварительным данным оперативного штаба Краснодарского края, стало непосредственной причиной возгорания. Системы ПВО работали в регионе с 0:51 до 5:18 по московскому времени. Несмотря на серьезность ситуации, сообщения о пострадавших на данный момент отсутствуют. Власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих домов. Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко обратился к жителям улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков с призывом покинуть свои дома.

«Организован пункт временного размещения для эвакуированных на базе школы №6», – сообщил Бойко.

Это уже третий инцидент в городе за последние две недели. Предыдущие атаки, произошедшие 16 и 20 апреля, также привели к значительным разрушениям и загрязнению окружающей среды. Пожар на морском терминале, возникший 16 апреля, тушили три дня, оставив после себя нефтяное пятно и выпадение продуктов горения.

Атака 20 апреля привела к гибели одного человека, двум пострадавшим и разливу нефтепродуктов в реку и море. Масштабные работы по ликвидации последствий предыдущих ударов БПЛА продолжаются: в очистке побережья и реки задействованы сотни человек и десятки единиц техники.

Как будут тушить нефтезавод в Туапсе: Что известно на данный момент

Режим ЧС регионального уровня ввели в Туапсе после пожара на НПЗ