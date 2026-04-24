Из-за сильных дождей в реках Краснодарского края поднялась вода Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае проливные дожди вызвали подъем воды в реках. Так, в Горячем Ключе для оповещения жителей включили сирены. В реке Псекупс вода достигла опасной отметки.

Подъем воды в реках Краснодарского края 24 апреля 2026: Что известно

Вода поднялась в водоемах еще нескольких муниципалитетов. Это Геленджик, Сочи, Апшеронский, Белореченский и Северский районы. Рост уровня воды зафиксированы без достижения неблагоприятных отметок.

Тем временем в Белореченском районе из-за ливней подтопило 40 придомовых территорий. Уровень воды уже пошел на спад. Снижается количество и в реке Дефань в Туапсинском округе.

Напомним, в реке Туапсе из-за подъема воды произошел перелив нефтепродуктов через боновые заграждения, попавших в водоем ранее из-за пожара на морском терминале. Причиной роста так же стали проливные дожди. Теперь в русле реки, ниже по течению, собирают нефтепродукты, частично попавшие в акваторию моря и на берег. На месте задействовали 66 спасателей, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки.

Дожди продолжат идти в Краснодарском крае и в ближайшие дни. Штормовое предупреждение объявлено в регионе до 25 апреля включительно. Ожидается, что тучи в крае рассеются в воскресенье, 26 апреля. А столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов.

