«А кто это доказал?» Защита «золотой судьи» Елены Хахалевой подала возражения на иск Генпрокуратуры в суд Краснодара

Елена Хахалева в бытность судьей Краснодарского краевого суда

В Октябрьском районном суде Краснодара продолжается рассмотрение иска заместителя Генерального прокурора РФ к бывшей судье Елене Хахалевой, ее родственникам и ряду других людей. Заседание намечено на сегодня, 27 апреля. Защита ответчицы официально представила свои возражения (имеется в распоряжении «КП»-Кубань») на исковые требования.

Сама Елена Хахалева живет постоянно в Тбилиси. А ее интересы в российском суде представляет адвокат Ярослав Краснощеков, который подготовил детальный ответ на восьмистраничный иск ведомства.

Так, в исковом заявлении Генпрокуратуры приводятся утверждения о том, что Елена Хахалева, находясь в статусе судьи, действовала в интересах коммерческих структур (в частности, ООО «СЗ «Реформа») и способствовала переходу прав на активы предприятий «КУБАНЬШИНА» и СПК «Кубань-Агро». Также в иске упоминается незаконное, по мнению истца, приобретение прав на земельные участки в Краснодаре. Однако адвокат в своем возражении указывает, что данные действия по закону квалифицируются как должностные преступления (ст. 285, 286, 289 УК РФ).

«Однако процессуальные решения в виде постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Хахалевой Е.В. по данным фактам не представлены и на текущий момент отсутствуют в правовой природе», - отмечается в документе.

Отдельный блок возражений посвящен утверждениям о связи Хахалевой с криминальными структурами и «коррупционных рисках», информация о которых была почерпнута из публичных источников.

Через своего адвоката Елена Хахалева из Грузии продолжает настаивать, свадьба ее дочери с участием звезд российской эстрады — Николая Баскова, Веры Брежневой, Валерия Меладзе и Иосифа Кобзона была оплачена богатыми грузинскими родственниками семьи. Никаких официальных расследований на этот счет не было.

И самое главное, почему Елена Хахалева считает необоснованной конфискацию имущества ее и семьи в доход государства - это отсутствие обвинительного приговора.

«Без вступивших в законную силу приговоров или официальных постановлений следственных органов, утверждения о противоправной деятельности судьи в рамках гражданского иска не имеют под собой достаточной доказательной базы», - заявляет Ярослав Краснощеков.

Напомним, Елену Хахалеву, действительно, обвиняют по двум статьям УК - подлог и мошенничество. Речь в деле идет о том, что судья обманывала работодателя и не посещала суд в отдельные дни, а рабочие дни фиксировала. Сама же, судя по материалам проверки 2022 года, ездила в это время в Москву в командировку, но при этом не оформляла командировочного удостоверения. Но ее дело находится в производстве Следкома уже несколько лет и перспективы его неясны.

Ранее в разговоре с «КП»-Кубань» Ярослав Краснощеков заявлял, что правоохранителям в России известен точный адрес Елены Хахалевой в Тбилиси и разыскивать ее нет никакой необходимости.

Что случилось с «золотой судьей» Еленой Хахалевой: В доме открыли рехаб для наркоманов, а саму ее спустя 8 лет задержали в Баку