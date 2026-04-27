Эта весна не радует жителей и гостей Краснодарского края теплом. Долгий период заморозков, ливни, из-за которых топит территории возле рек, аномально холодные температуры – таким запомнится апрель 2026-го. Теплых подарков не стоит ждать и в начале мая. На первые майские праздники погода будет значительно прохладнее прошлогодней. Так что планы на пляжный и палаточный отдых пока стоит отложить.

На Кубань то и дело приносит холодный воздух то из центральной России, то прямо с архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Стоило на один день теплу заглянуть на юг, как столбики термометров вновь стремительно побежали вниз. После теплого воскресенья, когда температура поднялась выше +20, в крае снова похолодало: за день сразу минус 10 градусов.

«Кубань оказалась в тыловой части циклона, вышедшего в центр Европейской России», – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В самом конце месяца ситуация немного выровняется, и температура воздуха по Кубани может повыситься примерно до +18°С. Однако синоптики не прогнозируют ясных и солнечных дней.

«28, 29 и 30 апреля будет преимущественно без осадков, но в отдельных районах небольшие кратковременные дождики могут быть, но серьезного ничего не ждем», – рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова.

Кроме того, ночью и утром местами прогнозируют туманы, особенно в предгорье.

Ночные температуры в эти дни по территории края ожидаются в пределах 0…+5, на Азовском повыше – +4…+9. Но все-таки угроза заморозков остается, особенно в восточной половине края – до 1-3 градусов мороза. 28 апреля дневные температуры снова упадут и составят +10…+15°С. 29 и 30 апреля днем благодаря солнечному прогреву станет слегка теплее – +13…+18 градусов, но остается ветер с порывами до 14 м в секунду.

Какой будет погода в Краснодарском крае 1 мая 2026

«На первые майские праздники снова все меняется. На территорию края снова начнет влиять циклон, и все три дня в большинстве районов края ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозой, возможен град, а ветер усилится до 17 м в секунду», – сообщает Светлана Попова.

Дневные температуры в праздничные выходные по краю составят +9…+15 градусов. А вот ночные подрастут, хоть и останутся холодными для мая: +5…+10°С, а в юго-восточных предгорных районах +1…+6.

Тем, кто надеется на купание в Черном море, советуют отказаться от этой идеи: температура воды в акватории не превысит +13 градусов, что крайне некомфортно для заплывов. К слову, Черное море всегда нагревается долго, зато потом медленно остывает. А Азовское море, будучи мелководным, будет соответствовать температуре окружающего воздуха.

И тех, кто планирует поездки в горы, тоже не ждут хорошие новости – ожидается мокрый снег.

Так что пока погода совсем не радует. Остается надеться, что во вторые праздничные выходные мая природа приготовит нам куда более приятные сюрпризы, а метеорологические капризы останутся в прошлом.

