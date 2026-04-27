Кто помогал «золотой судье» Елене Хахалевой прятать имущество: к суду привлекли 11 новых соответчиков

В Краснодаре началось рассмотрение громкого дела о коррупционных активах бывшей судьи Елены Хахалевой. Генпрокуратура добилась привлечения к процессу еще 11 физических и юридических лиц, предположительно связанных с сокрытием незаконно нажитого имущества.

«Ходатайство об уточнении исковых требований, поданное представителем надзорного ведомства, было удовлетворено судом. По словам представителя Генпрокуратуры, эти люди аффилированы с экс-судьей и членами ее семьи», - сообщил «КП»-Кубань» адвокат экс-судьи Ярослав Краснощеков.

К числу новых соответчиков по делу привлечены: Кирилл Хахалев, Владимир Мазуренко, Василий Генералов, Сергей Генералов, Ирина Гилан, Левиза Меситская, Татьяна Михайлик, Алексендр Борисюк, Олег Шпак, Дмитрий Левченко, а также ООО «МРК Тополь».

К этим лицам заявлены имущественные требования. Прокуратура намерена добиваться обращения в доход Российской Федерации оформленных на них земельных участков, жилых и нежилых помещений. Указанное недвижимое имущество, согласно представленным данным, расположено в различных регионах: Краснодаре, Новопокровском районе Краснодарского края, Крыму, Москве и Московской области.

Таким образом, круг лиц, вовлеченных в разбирательство по делу о коррупционном имуществе экс-судьи Хахалевой, продолжает расширяться.

Ранее «КП»-Кубань» сообщала, что защита Елены Хахалевой не согласилась с предъявленным Генпрокуратурой иском.