«Бронирование снизилось, но летом восстановится»: Туроператоры дали прогноз на курортный сезон в Туапсе

После последствий, связанных с атакой беспилотников на Туапсе, активно обсуждается предстоящий курортный сезон в округе. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире Радио «КП»-Кубань» отметил, что это зона не является значимой с точки зрения туризма (как Сочи, Анапа или Геленджик), потому турпоток восстановит быстро.

- Даже если мы потеряем туристов в Туапсинском округе этим летом, это будет только 7% от общего потока в Краснодарский край. Что касается бронирования, то оно идет вяло. На майские праздники на 70% упало бронирование. Это много. На июньские праздники – только на 30%. Стоит еще отметить, что в этом году на Кубани впервые такая холодная весна, за последние полтора десятка лет. Такой холодной весны старожилы не припомнят. Поэтому настоящее тепло не стоит ждать раньше июня. В мае купаться еще нельзя будет. Мы надеемся, что к началу лета все уберут, власти района и края справятся, и турпоток где-то к середине июня восстановится, - рассказал Алексан Мкртчян.

Эксперт добавил, что сегодняшнюю ситуацию можно описать как «перекладывание денег из левого кармана в правый». Да, туристы отменяют бронь в Туапсе, но бронируют номера в гостиницы в других курортных городах Краснодарского края, не меняя на другие регионы.

Зачастую туристы вместо Туапсе и его курортных поселков и сел выбирают Анапу. По данным туроператора, курорту отдают предпочтение из-за новостей по открытию пляжей. Зимой здесь предлагали самые низкие цены на отдых.

- Четыре звезды в Анапе на первой линии мы продавали за 12 тысяч рублей на июнь. Номер все включено. Сейчас это уже 18-19 тысяч рублей в сутки. Но, тем не менее, турпоток растет плюс 50% к маю прошлого года. И он дальше будет расти. Я думаю, что Анапа в этом году перетянет от Сочи не менее миллиона россиян, а может даже и полтора миллиона. Помните, в прошлом году Сочи перетянуло у Анапы людей, воспользовался слабостью Анапы? А в этом году Анапа как бы «отомстит», - отметил Алексан Мкртчян.