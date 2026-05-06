Уборка нефтепродуктов в Туапсе ведется круглосуточно

В Туапсе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. Напомним, ЧП случилось после атак украинских БПЛА. Нефтепродукты обнаружили на побережье в самом Туапсе и в нескольких поселках муниципалитета.

Последние новости о Туапсе 6 мая 2026 года

Работы по ликвидации последствий ЧП не прекращаются ни на минуту. Специалисты трудятся круглосуточно – это позволило собрать и вывезти 18 538 кубометров загрязненного грунта и воды с мазутом. В том числе 1450 кубометров убрали за последние сутки.

Четыре из шести локальных участков в Туапсинском округе очистили от выбросов нефтепродуктов полностью. Специалисты «Кубань-СПАС» выполнили работы в поселках Новомихайловском, Южном и Весна. Специалисты убрали и вывезли загрязненный грунт.

«В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

За пределами Туапсе уборка продолжается в селе Ольгинка. Основные работы проводятся в поселке Тюменском. Но из-за труднодоступной местности мешки с грунтом приходится перемещать и с помощью плавсредств – туда, откуда их может забрать техника.

Протяженность всех шести локальных участков, где ранее обнаружили выбросы, составляет от 100 до 300 метров.

Тем временем в Туапсе продолжают убирать улицы. В городе приводят в порядок общественные пространства, скверы, спортплощадки.

«Общая группировка составляет 725 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России», – сообщили в региональном оперштабе.

Курортный сезон в Туапсе 2026: прогнозы

Эксперты Российского союза туриндустрии сообщили, что туристы заняли выжидательную позицию по поводу отдыха в Туапсе. Реакция на сообщения о разливе нефтепродуктов сменилась на более взвешенное отношение к ситуации.

«Поток аннуляций заметно снизился. Все, кто хотел отказаться от отдыха, могли это сделать без штрафов, многие переориентировались на другие направления – чаще всего это были Абхазия, Анапа, Подмосковье. Многие туристы готовы ждать, понимая, что по тем же деньгам они вряд ли сейчас могут что-то приобрести», – сказала эксперт РСТ Евгения Кизей.

По мнению вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, это зона не является значимой с точки зрения туризма, как, например, Сочи, Анапа или Геленджик. Потому турпоток восстановится быстро.

«Даже если мы потеряем туристов в Туапсинском округе, это будет только 7% от общего потока в Краснодарский край. Что касается бронирования, то оно идет вяло. Стоит еще отметить, что в этом году на Кубани впервые такая холодная весна, за последние полтора десятка лет. Мы надеемся, что к началу лета все уберут, власти района и края справятся, и турпоток где-то к середине июня восстановится», – сказал Алексан Мкртчян в эфире радио «КП»-Кубань».

Напомним, пляж Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня, когда начинается курортный сезон. Курортные поселки, в которых отдыхают большинство туристов, находятся в десятках километров от города. Проблема загрязнения этих мест не коснулась. А сотрудники отелей контролируют качество пляжей и морской воды.

