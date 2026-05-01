В Туапсе продолжается ликвидация последствий после ЧП с нефтебазой. Фото: оперштаб региона

К 1 мая в Туапсе продолжается ликвидация последствий пожара, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. К вечеру 29 апреля огонь удалось локализовать. В тушении было задействовано около 600 человек и почти 100 единиц техники, включая силы МЧС и пожарных из других регионов. Однако в ночь на 1 мая атаки на город вновь продолжились. В результате новой атаки загорелся один из терминалов на территории морского порта города

Что происходит в Туапсе 1 мая 2026 года

С 28 апреля в муниципалитете действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Работы ведутся круглосуточно, ситуация остается напряженной, но находится под контролем.

В городе очищают грунт от мазута. Фото: оперштаб региона

Одной из самых серьезных проблем стал разлив нефтепродуктов. Загрязнение затронуло реку Туапсе и акваторию Черного моря. К настоящему моменту собрано и вывезено более 12 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Только за последние сутки - почти 3 тысячи кубометров.

На побережье и в реке продолжают устанавливать и менять боновые заграждения, чтобы не допустить распространения загрязнения. Также планируется обследование дна водолазами.

Обстановка в Туапсе

В первые часы после происшествия огонь перекинулся на жилой дом - площадь пожара составила 150 квадратных метров. Жильцов эвакуировали заранее, пострадавших нет. Всего из близлежащих домов вывезли 60 человек, включая девять детей. Людей разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

В туапсе очищают водоемы от загрязнений. Фото: оперштаб региона

В городе постепенно восстанавливают инфраструктуру. Электроснабжение уже вернули для 402 жителей, однако без света остаются дома на улице Кошкина. Специалисты оценивают ущерб и продолжают работы.

Водоснабжение восстановили 29 апреля, но подача воды пока осуществляется по графику - с 7:00 до 22:00. Газоснабжение также возвращено.

При этом власти опровергли информацию о проблемах с питьевой водой.

- Последние события в Туапсе не повлияли на качество водопроводной воды. Вода берется из заглубленных скважин… Организация постоянно берет пробы воды, и они соответствуют нормам, - сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Отдельно ситуация затронула образовательные учреждения. В Туапсе временно отменили занятия в 11 школах, часть детских садов закрыта, остальные работают в режиме дежурных групп. Родителям рекомендовали забрать детей на майские праздники.

Жителям отдельных микрорайонов по-прежнему рекомендуют ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми.

Фото из Туапсе, где идут работы на пляже

В ликвидации последствий участвуют специалисты и из других регионов страны

Работы по очистке продолжаются и на побережье. Локальные выбросы нефтепродуктов устраняют сразу на нескольких участках - в районах Ольгинки, Небуга, Южного, Тюменского и Новомихайловского. Общая протяженность загрязненных зон достигает от 100 до 300 метров на каждом участке.

Пляжи также очищают от нефтепродуктов. Фото: оперштаб региона

На этих территориях работают десятки специалистов. Только за несколько дней собрали и вывезли более 5,5 тысячи мешков загрязненного грунта. Основные силы сосредоточены в самом Туапсе - в устье реки и вдоль береговой линии протяженностью около километра.

