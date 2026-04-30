Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе к вечеру 29 апреля удалось локализовать. По сведениям Оперативного штаба Краснодарского края, для борьбы с огнем было задействовано около 600 человек и чуть менее сотни единиц техники. В сводные подразделения прибыли спасатели ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также пожарные из других южных регионов России.

Туапсе после атаки БПЛА, последние новости на 30 апреля 2026

Ночью 29 апреля пламя распространилось на соседний двухэтажный многоквартирный дом. Площадь пожара в жилом здании составила 150 квадратных метров. К счастью, все жильцы были эвакуированы заранее, поэтому в квартирах никого не оказалось. Огонь потушили к утру среды.

Всего из близлежащих к НПЗ домов было эвакуировано 60 человек, среди которых девять детей. Размещенным в гостиницах жителям было обеспечено горячее питание.

С 28 апреля в Туапсинском муниципальном округе действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный по распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева.

Временные перебои с водоснабжением, вызванные выходом из строя насосной станции, были устранены к 29 апреля. Подачу воды в некоторые районы Туапсе и Шепсинского сельского округа возобновили, системы начали заполняться. Также было восстановлено электроснабжение для 402 жителей.

Из соображений безопасности 29 апреля занятия в 11 школах Туапсе отменили. Два детских сада временно прекратили работу, остальные работали в дежурном режиме. Кадетам местного кадетского корпуса сократили время пребывания на улице. Родителям учащихся рекомендовали забрать детей 30 апреля на короткие каникулы.

Что происходит в Туапсе

Продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, попавших в реку Туапсе и Чёрное море. К 29 апреля собрано и вывезено 9793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси. Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения в водах установлены боновые заграждения. Планируется исследование дна водолазами.

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе по поручению президента для контроля за ликвидацией последствий. Он провел совещание, отметив, что ситуация сложная, но под контролем.

Жителям трех микрорайонов рекомендовано ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми и проводить влажную уборку.

Ситуация остается напряженной, работы по ликвидации последствий ведутся круглосуточно.