На пляжах убирают мазут. Фото: Оперштаб Краснодарского края

В Туапсинском районе продолжаются масштабные работы по устранению последствий крупной чрезвычайной ситуации. Инцидент был спровоцирован атаками беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Несмотря на сохраняющуюся напряженность, власти отчитались, что смогли стабилизировать ряд наиболее острых проблем удалось.

Пожар, вспыхнувший на НПЗ 28 апреля после атаки, был полностью ликвидирован к 30 апреля. Борьба была очень напряжённой. После того, как 28 апреля возгорание было локализовано, в ночь на 29 апреля огонь перекинулся на прилегающий двухэтажный жилой дом. Площадь пожара в здании составила 150 квадратных метров, но, к счастью, жильцов в тот момент там не было — они заблаговременно покинули свои квартиры. К утру 30 апреля спасатели смогли полностью потушить огонь.

Разлив нефти в Туапсе: последние новости

В операциях по тушению участвовало более 600 человек личного состава и 70 единиц специальной техники. Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе по распоряжению президента России для личного контроля за ходом восстановительных работ.

Борьба с разливом нефтепродуктов

Параллельно ведется работа с разливом нефтепродуктов. Основные усилия сосредоточены на трех направлениях: укрепление защитных барьеров морского терминала и НПЗ для предотвращения дальнейшего попадания нефти в реку; установка боновых заграждений и нефтеловушек в русле реки Туапсе для сбора загрязнений; а также дополнительные боновые заграждения вдоль прибрежной полосы протяженностью около километра в районе устья реки. По состоянию на 30 апреля, собрано и вывезено свыше 12 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Мониторинг акватории Черного моря и побережья продолжается, планируется обследование дна водолазами.

Экологическая обстановка остается тревожной. Загрязнению подверглись река Туапсе, ее устье и прибрежные воды Черного моря. Ситуацию усугубили неблагоприятные погодные условия: дожди и подъем уровня воды, а также сам пожар на НПЗ. Экологи сообщают не только о разливе нефти, но и о загрязнении воды, воздуха и почвы.

Превышение допустимых норм содержания бензола, ксилола и сажи

По данным Роспотребнадзора, в некоторых районах зафиксировано многократное превышение допустимых норм содержания бензола, ксилола и сажи. Местные жители и волонтеры сообщают о гибели пернатых и морских млекопитающих. По мнению экологов, последствия данного происшествия могут оказаться сравнимы с крупными катастрофами прошлых лет и долгосрочными, затрагивая километры побережья и требуя время для полного восстановления.

Жителям трех микрорайонов города рекомендовано ограничить время пребывания на улице, держать окна закрытыми, проводить влажную уборку помещений и использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски. Были зафиксированы кратковременные перебои с водоснабжением в отдельных районах из-за временной неисправности насосной станции, но подача воды была возобновлена.

Школы и другие соцобъекты пока не работают

В связи с чрезвычайной ситуацией в Туапсинском муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов, отменены занятия в школах и временно приостановлена работа детских садов. Туристический сезон находится под угрозой, наблюдаются массовые аннуляции бронирований.

Для координации усилий по восстановлению создан волонтерский штаб. Привлеченные специалисты из других муниципалитетов края работают над восстановлением городской инфраструктуры. Работы по ликвидации и устранению последствий ЧС ведутся круглосуточно.

