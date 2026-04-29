Пожар на нефтебазе локализовали. Фото: скриншот видео губернатора Вениамина Кондратьева

В Туапсе продолжается масштабная операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Работы ведутся в круглосуточном режиме на трех ключевых участках. Подробности о ходе очистки и рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Разлив нефти в Туапсе: последние новости

На данный момент основные усилия сосредоточены в следующих зонах:

- территория нефтеперерабатывающего завода и морского терминала, где укрепляют заграждения;

- река Туапсе. В ее русле и устье установили многоуровневые боновые заграждения и нефтеловушки.

- побережье Черного моря. Работы идет на береговой линии протяженностью около 1 км в обе стороны от устья реки.

На этих участках задействованы исключительно профессионалы. Задействовано 323 человека и 51 единица техники, в том числе самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, вакуумные насосы. Среди специалистов – сотрудники МЧС, «Кубань-СПАС», а также эксперты топливно-энергетический комплекс. Именно они занимаются очисткой берега и с помощью насосов собирают из воды разбившиеся нефтепродукты. По состоянию на 29 апреля уже собрано и вывезено 9 793 кубометров отходов.

«Вся территория проведения работ по сбору основного загрязнения нефтепродуктами закрыта для посещения. Это зона ответственности спасателей и аккредитованных сотрудников, – пояснили в региональном оперштабе. – Такие меры необходимы с учетом ликвидации масштабного возгорания неподалеку и самого объекта инфраструктуры».

Подкрепление из муниципалитетов

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в помощь городу прибыли более 300 специалистов из других районов Краснодарского края. Сотрудники администраций и коммунальных предприятий со всего региона помогают приводить в порядок городскую инфраструктуру.

Информация для волонтеров

Потребность в добровольцах есть, но она строго ограничена и касается только общественных пространств. Волонтеров не допускают к очистке нефтепродуктов в промзоне и на реке.

В задачи волонтеров входят: уборка детских площадок, школьных дворов, территорий детсадов и адресная помощь жителям.

Чтобы помочь, необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.рф и обратиться в штаб #МЫВМЕСТЕ по адресу: г. Туапсе, ул. Октябрьской революции, 2. Телефон штаба: 8 (988) 405-45-02.

Власти просят всех желающих помочь сначала координировать свои действия со штабом, чтобы работа была максимально эффективной и безопасной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

