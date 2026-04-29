Огонь перекинулся на многоквартирный дом, пожар в нем потушили: Что известно о возгорании на НПЗ в Туапсе

Пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ в Туапсе потушили

В Туапсе продолжают ликвидацию пожара на НПЗ после атаки дронами ВСУ. Напомним, возгорание произошло в ночь на 28 апреля.

Утром 29 апреля спасателям удалось локализовать пожар. Всего в ликвидации задействованы 312 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что в ночь на 29 апреля огонь с НПЗ перекинулся на многоквартирный дом. Двухэтажное здание находится рядом с местом ЧП. К счастью, жильцов в доме не было. Их эвакуировали утром 28 апреля. Огонь в многоквартирном доме охватил площадь в 150 кв. метров. Возгорание удалось потушить за два часа.

Всего из домов, которые находятся рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, в том числе 9 детей.

«Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Тем временем продолжаются круглосуточные работы и по ликвидации разлива нефтепродуктов. С места ЧП собрано и вывезено 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Работы продолжаются на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в устье реки, а также на береговой линии от места, где река впадает в Черное море на протяжении почти 1 км. В ликвидации последствий участвуют 323 человека и 51 единица техники. Задействованы сотрудники МЧС России, «Кубань-СПАС» и предприятий ТЭК Туапсе.

В течение дня в городе будут наращивать группировку сил и средств для ликвидации последствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возгорание на нефтехранилищах в Краснодарском крае. Последние новости о ЧП в Туапсе 29 апреля 2026 года

Едут пожарные со всех регионов. Глава МЧС Куренков сообщил о наращивании сил и средств для ликвидации последствий атаки на нефтехранилище Туапсе