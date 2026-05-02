В Туапсе тушат морской терминал и борются с последствиями ЧП с нефтебазой.

В Туапсе продолжается ликвидация последствий атаки беспилотников. В ночь на 1 мая произошло новое возгорание - на территории морского терминала. По официальным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в тушении задействованы более сотни специалистов и десятки единиц техники.

Параллельно продолжается масштабная операция по сбору нефтепродуктов. На трех участках уже вывезено более 13 тысяч кубометров мазута и загрязненной смеси. Общая группировка сил, задействованных в ликвидации последствий, достигает почти 800 человек.

Несмотря на сложную обстановку, город постепенно приводят в порядок: очищают улицы, убирают последствия пожара и продолжают восстановление инфраструктуры.

Что происходит в Туапсе 2 мая 2026 года

Ситуация в Туапсе остается напряженной. После новой атаки беспилотников на территории морского терминала продолжается тушение возгорания. Основная задача специалистов - не допустить попадания нефтепродуктов в море.

В городе очищают общественные пространства от мазута.

- В Туапсе вновь произошло возгорание на территории морского терминала. Ситуация контролируемая. Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море. Для этого укрепляют защитные сооружения и заменяют боновые заграждения. На месте продолжают очищать береговую линию и приводить в порядок улицы города. Нам важно, чтобы Туапсе как можно скорее вернулся к обычной жизни, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании чрезвычайной комиссии.

Работы ведутся круглосуточно. Спасатели усиливают защитные конструкции на реке перед выходом в море и поднимают дамбу.

Обстановка в Туапсе

Последствия предыдущего пожара на нефтеперерабатывающем заводе все еще устраняются. Напомним, огонь удалось локализовать к вечеру 29 апреля. Тогда к тушению привлекали около 600 человек.

Во время ЧП пламя перекинулось на жилой дом, однако всех жильцов успели эвакуировать. Всего из близлежащих районов вывезли 60 человек, среди них девять детей. Сейчас в гостиницах остаются 85 человек.

Новый пожар добавил проблем.

Коммунальные службы продолжают восстановление города. На улицах Кошкина и Пушкина убирают сгоревшие деревья, мусор и остатки поврежденных конструкций. В этих работах задействованы десятки специалистов и техника.

Также ведется очистка плитки, памятников и общественных пространств. Одновременно продолжается восстановление электроснабжения - ранее без света оставались жители 132 домов.

Водоснабжение и газ уже восстановлены, однако подача воды пока осуществляется по графику.

Отдельно власти опровергли информацию о качестве питьевой воды.

- Последние события в Туапсе не повлияли на качество водопроводной воды. Вода берется из заглубленных скважин… пробы соответствуют нормам, - сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.

Жителям отдельных районов по-прежнему рекомендуют ограничить пребывание на улице и соблюдать меры предосторожности.

Фото из Туапсе, где идут работы на пляже

Работы по очистке побережья продолжаются сразу на нескольких участках. Локальные выбросы нефтепродуктов устраняют в районах Ольгинки, Небуга, Южного, Тюменского и Новомихайловского.

Пляжи также продолжают очищать от нефтепродуктов.

Специалисты собирают загрязненный грунт и вывозят его с береговой линии. Основные работы сосредоточены в самом Туапсе - в устье реки и вдоль морского побережья.

Ранее только за несколько дней было вывезено тысячи мешков загрязненного грунта. Сейчас очистка продолжается, а боновые заграждения регулярно обновляют, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов.

Несмотря на продолжающиеся работы, власти отмечают: ситуация находится под контролем. Главная задача - как можно быстрее устранить последствия и вернуть город к обычной жизни.

