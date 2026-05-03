Елена Рыбалко была звездой одной из самых популярных команд КВН.

Вечер 1 мая в Адлерском районе Сочи для Елены Рыбалко стал последним. Женщина возвращалась домой из продуктового магазина с пакетом покупок. Улица Ивановская уже опустела — по будням здесь тихо. И она решила перейти дорогу именно там, где нет зебры.

Внезапно из-за поворота вылетела Toyota, удар. Водитель — 44-летний мужчина — затормозить не успел. Леночка не выжила.

Биография Елены Рыбалко: из «Утомленных солнцем» к тихой жизни в Сочи

В начале нулевых сочинская команда КВН гремела на всю страну. Михаил Галустян, Александр Ревва, Руслан Хачмамук еще не были звездами кино и шоу-бизнеса, но уже умели смешно шутить и радовали зрителей. Состав «Утомленных солнцем» был практически собран, но команда готовилась к чемпионскому рывку, искали новые лица. 27-летняя Елена Рыбалко пришла на кастинг под конец. Миниатюрная блондинка, с огромными глазами - наивная девочка.

Сценаристы сразу поняли, как удачно она впишется в номера с таким же маленьким по росту Галустяном. И все сработало. Леночку полюбили зрители – она не боялась смеяться над собой, уверенно чувствовала себя на сцене . В 2003 году грянул триумф: «Утомленные» взяли чемпионство. А потом еще трижды выиграли Летний кубок КВН. Страна узнала их в лицо.

Игроки команды "Утомленные солнцем"

Семья и дети Елены Рыбалко: как сложилась судьба актрисы после КВН

На пике славы Елене приписывали роман с Галустяном. Зрители искали «искорку» в совместных номерах: например, роман в стихах – как-то слишком не сценически девушка гладит партнера? Но сами актеры это не подтверждали. Мужем Леночки стал Павел Стешенко, еще один партнер по команде. Среди ребят у него была самая завидная роль - мудрого и статного капитана. Поэтому его выбор в пользу сначала все тоже восприняли как шутку. Но пара сыграла свадьбу. В браке родилось трое детей – Николай, Григорий и Клара.

Сценическая "Леночка" возвращалась на сцену по праздникам.

В то время, как партнеры по команде делали карьеру на ТВ и в кино, Елена с мужем остались в Сочи. Попробовали открыть кафе «Утомленные солнцем» в Дагомысе на набережной. Даже устроили там несколько «встреч выпускников» команды, но бизнес прогорел. Брак тоже со временем распался. Но развод прошел тихо — без склок и дележей. Бывшие супруги продолжали видеться, вместе появлялись на играх сочинской лиги КВН и воспитывали детей.

«Леночка» же вела корпоративы и мероприятия, помогала учить молодых КВН-щиков. В 2016 году приняла участие в игре к 55-летию клуба. В последние годы о Рыбалко почти никто не писал. Она не мелькала на тусовках, не давала интервью.

Несколько лет назад Леночка внезапно стала участницей шоу на одном из мепстных каналов.Там она неожиданно откровенно рассказала о комплексах: «Абсолютно не нравлюсь себе во всем. Кожа, фигура, лицо». Стилисты перекрасили ее в брюнетку, подобрали новый гардероб. Но Елена все равно вернулась к блонду и привычному стилю.

Павел Стешенко.

В сочинских пабликах после ее гибели пишут: «Своя была». К некогда «Леночке из телевизора» не боялись подойти на улице.

На известия о смерти сокомандницы отреагировал Михаил Галустян:

«Очень жалко, что ушла Леночка. Светлая паять ей. Горе детям, соболезнования. Помним е как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку. Одни из лучших номеров в КВН я делал с ней»

Елена Рыбалко во времена КВН

А Елена Борщева, еще одни звезда КВН из Пятигорска, назвала Рыбалко одной из самых ярких девушек в КВН.

«Осталось трое детей... Помню, команды шутили, что для победы в КВН каждой команде нужна своя Лена!».

Бывший муж Павел Стешенко попросил не беспокоить семью.

«Люди сейчас не в том состоянии, чтобы давать интервью», - ответил он на звонок.

Очевидно сейчас на его плечи лягут все заботы о детях.