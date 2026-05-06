Срок давности не помог: владельцы 65 коттеджей под Туапсе проиграли апелляцию и обязаны снести дома

Коттеджный поселок "Буревестник" в Ольгинке Фото: Сергей ПЕТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае завершился очередной этап судебного спора вокруг элитной недвижимости в селе Ольгинка Туапсинского района. Краевой суд отказал владельцам 65 домовладений в поселке «Буревестник», которые просили отменить решение о сносе их жилья. В числе тех, кто лишился имущества, — мать и сын скандально известной экс-судьи Елены Хахалевой.

Прокуратура настаивала: поселок появился на месте, где строить жилье запрещено законом. Еще в ноябре 2025 года Туапсинский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Тогда под изъятие попали 65 участков, принадлежащих 54 лицам, а все жилые строения на них признали самостроем. Собственникам предписали снести дома за свой счет.

Краевой суд с этими выводами согласился.

Как гаражный кооператив превратился в коттеджный поселок

Как ранее писала «КП»-Кубань», изначально участок площадью 0,5 га в 90-е годы выделялся компании «Сургутспецжилстрой» под базу комплектации. Там начали строить гаражные боксы, которые позже выставили на продажу. Еще позднее вид разрешенного использования массива изменили на «жилые объекты», а участки под зданиями выкупили у муниципалитета по льготной цене. Так и возник коттеджный поселок «Буревестник».

Но спустя десятилетия прокуратура Туапсинского района в 2024 году внезапно вышла с иском о том, что вся эта земля относится к лечебно-оздоровительной местности регионального значения. Проще говоря - курортной зоной. Ее границы установили еще в 1988 году, и здесь запрещено любое жилое строительство.

Кроме того, распоряжаться такими территориями может только край, а не районные власти. Следовательно, сделки по передаче земли в частные руки — были незаконными. Даже несмотря на то, что многие из нынешних собственников - покупатели второй руки и заключали сделки в государственных органах регистрации.

«Мы покупали все на законных основаниях и регистрировали права в Росреестре, а с момента сделок прошло больше десяти лет. Однако доводы добросовестных приобретателей суд не принял», - поделился с «КП»-Кубань» Андрей Галандарев, чья жена выступает ответчиком в суде как собственница коттеджа.

«Золотая судья» и ее туапсинская недвижимость

Елена Хахалева — экс-судья Краснодарского краевого суда, прославившаяся в 2017 году из-за пышной свадьбы дочери, на которую пригласили звезд эстрады. В СМИ ее окрестили «золотой судьей». Позже Хахалеву заподозрили в мошенничестве и служебном подлоге. В 2021 году она покинула Россию, а впоследствии была объявлена в международный розыск. По некоторым данным, после бегства она оставила на Кубани недвижимость на сумму около 300 миллионов рублей.

В поселке «Буревестник» находится часть этого имущества. В судебных документах среди ответчиков фигурировали 77-летняя Ольга Хахалева — мать бывшей судьи, а также ее сын Кирилл.

«Нас никто не слышит»

Владельцы коттеджей, оказавшихся под угрозой сноса, не намерены сдаваться. По словам одного из участников дела Андрея Галандарева, будет подана кассационная жалоба. Кроме того, пострадавшие намерены требовать компенсации ущерба с чиновников, которые незаконно распорядились спорной землей.

«Нас никто не слышит, - прокомментировал ситуацию «КП»-Кубань» Андрей Галандарев.

Ранее Следственный комитет проводил проверку действий должностных лиц, причастных к истории с поселком «Буревестник», по просьбе владельцев. Но поводов для возбуждения уголовного дела не нашел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовница, подруга и жена? Вместе с имуществом «отца кубанского правосудия» арестовали активы нескольких женщин