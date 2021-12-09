«Золотую судью» Елену Хахалеву подозревают в мошенничестве и служебном подлоге

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Высшая квалификационная коллегия РФ 15 декабря соберется, чтобы рассмотреть обращение главы Следкома Александра Бастрыкина. На повестке дня - возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

А подозревают "золотую судью" в мошенничестве с использованием своего служебного положения и служебном подлоге.

- Судя по статьям, это не за поддельный диплом, а скорее всего за получение оклада в период нахождения в отпуске, - рассказал "КП" - Кубань" источник в окружении бывшей судьи.

Напомним, скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, "прославившаяся" на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, официально разжалована. 13 июля прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Несколько лет после того, как судья Хахалева отплясала гопака с самыми дорогостоящими артистами российской эстрады, общественность пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере, как бы мелко это ни звучало, стал вопрос трудовой дисциплины. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату.

Однако после судьбоносного заседания коллег по мантии, Елена Хахалева не сдалась. Отправившись, по слухам, поправлять здоровье в Грузию, судья подала апелляционную жалобу на решение коллегии в Верховный суд РФ.

Она предпринимала попытки сделать ход конем, опубликовав открытое письмо. Все происходящее судья назвала травлей и попыткой дискредитировать всю правоохранительную и судебную системы. Но отклика у коллег ее откровения не нашли. И даже, наоборот, как будто ускорили процесс расставания.

В Верховном суде ее жалобу оставили без удовлетворения. Но такое единство коллег стало для Хахалевой знаком, что ей нужно бежать из страны. Уголовное дело не заставило себя ждать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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