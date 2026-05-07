Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 мая 2026 9:05

Призывал к насилию над русскими: Житель Кубани собирал военные сведения для украинских спецслужб и писал сепаратистские комментарии

Житель Кубани осужден за госизмену и призывы к насилию над русскими
Светлана ОВДЕЙ
Приговор вынес Южный окружной военный суд Фото из архива КП

Приговор вынес Южный окружной военный суд Фото из архива КП

Южный окружной военный суд вынес приговор за госизмену и призывы к насилию. В преступлениях признан виновным 21-летний Алексей Зубарев из Краснодарского края.

Известно, что молодой человек разделял идеи сепаратизма. В какой-то момент он вступил в террористическую организацию, которая действовала в интересах украинских спецслужб.

«Выполняя задания куратора, подсудимый осуществлял сбор научных сведений военного характера, которые передавал в адрес ГУР МО Украины», – сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Вместе с тем осужденный через личный telegram-аккаунт публиковал сепаратистские комментарии. В открытом доступе он призывал к насилию над русскими и свержению власти, действующей в РФ.

Все данные, которые сотрудники ФСБ получили в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, подтвердились в суде. Вина Алексея Зубарева доказана полностью. Поэтому суд назначил наказание в виде лишения свободы. Осужденный проведет 18 лет в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в Южном окружном военном суде.

Напомним, ранее приговор вынесли жителю Краснодара, призывавшему к ядерному удару по России. Мужчина публиковал комментарии в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Призывал к ядерному удару по России: Краснодарец осужден на три года за комментарий в соцсетях