Призывал к насилию над русскими: Житель Кубани собирал военные сведения для украинских спецслужб и писал сепаратистские комментарии

Приговор вынес Южный окружной военный суд Фото из архива КП

Южный окружной военный суд вынес приговор за госизмену и призывы к насилию. В преступлениях признан виновным 21-летний Алексей Зубарев из Краснодарского края.

Известно, что молодой человек разделял идеи сепаратизма. В какой-то момент он вступил в террористическую организацию, которая действовала в интересах украинских спецслужб.

«Выполняя задания куратора, подсудимый осуществлял сбор научных сведений военного характера, которые передавал в адрес ГУР МО Украины», – сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Вместе с тем осужденный через личный telegram-аккаунт публиковал сепаратистские комментарии. В открытом доступе он призывал к насилию над русскими и свержению власти, действующей в РФ.

Все данные, которые сотрудники ФСБ получили в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, подтвердились в суде. Вина Алексея Зубарева доказана полностью. Поэтому суд назначил наказание в виде лишения свободы. Осужденный проведет 18 лет в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – сообщили в Южном окружном военном суде.

Напомним, ранее приговор вынесли жителю Краснодара, призывавшему к ядерному удару по России. Мужчина публиковал комментарии в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Призывал к ядерному удару по России: Краснодарец осужден на три года за комментарий в соцсетях