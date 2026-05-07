Краснодар и Новороссийск готовятся к парадам Великой Победы

Несмотря на современные вызовы, главная традиция Дня Победы на Кубани будет сохранена. В 2026 году военные парады пройдут в двух ключевых городах региона — Краснодаре и Новороссийске. Решение о проведении торжественных шествий было принято губернатором Вениамином Кондратьевым после тщательной проработки вопросов безопасности совместно с силовыми ведомствами и военным командованием.

«Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона. Благодарен правоохранительным органам за поддержку решения о проведении парадов в столице Кубани и городе-герое Новороссийске в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы живем в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей — мы справляемся. Проведение праздничных мероприятий в текущих условиях — это высокая ответственность, поэтому сейчас принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности и того, чтобы все прошло в штатном режиме», - отметил губернатор Кондратьев.

Подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Краснодарском крае вышла на финишную прямую. В этом году торжества имеют особое значение: они не только отдают дань памяти подвигу предков, но и показывают сплоченность общества перед лицом новых угроз.

Преемственность и гордость

Для Краснодарского края, который прошел через тяжелейшие испытания в годы оккупации, День Победы остается глубоко личным праздником для каждой семьи. Возможность увидеть чеканный шаг почетного караула и мощь современной техники — это важный элемент воспитания новых поколений.

По словам главы региона, торжественные парады — это прежде всего вклад в будущее детей, которые должны знать и чтить историю своей земли.

«Мы выросли на примерах доблести и славы народа-победителя. И сегодняшние мальчишки и девчонки, жители нашей Кубани должны испытывать чувство гордости за наших земляков, иметь возможность посещать военные парады», — добавил Вениамин Кондратьев.

В ближайшее время профильные ведомства завершат разработку логистических схем и мер усиленного контроля, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне, а жители и гости края смогли безопасно почтить память героев, подаривших миру мир в мае 1945 года.

