Дядя смотрящего за Сочи получил пять лет колонии: Осужден за мошенничество

В Сочи за мошенничество осужден дядя криминального авторитета Татуляна Фото из архива КП

В Сочи вынесли приговор дяде криминального авторитета Рубена Татуляна, известного как Робсон. Центральный районный суд назначил наказание за мошенничество 65-летнему Эдуарду Каладжяну.

Все произошло в 2020 году. Известно, что родственник криминального авторитета обманным путем получил участок в Адлерском районе. Позже землей площадью 500 «квадратов» он распорядился по своему усмотрению.

«Муниципальному образованию город-курорт Сочи причинен ущерб в особо крупном размере. Расследование проводилось при оперативном сопровождении сотрудников службы в г. Сочи УФСБ России по краю», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал Каладжяна виновным и назначил наказание в виде лишения. Осужденный проведет 5 лет в колонии общего режима. Под стражу Эдуар Каладжян взят в зале суда.

Напомним, сам Рубен Татулян объявлен в международный розыск и скрывается за границей. Совсем недавно расследование в отношении сочинского бизнесмена пополнилось новым тяжким эпизодом. Следственный комитет РФ инкриминирует ему мошенничество при возведении апарт-отеля «Горизонт» в Адлерском районе Сочи.

Татуляну также вменяют создание и руководство организованным преступным сообществом, в Сочи, которое действовало с конца 90-х, вымогательства, организацию заказных убийств, в том числе совладелицы крупного отеля, и нападение на представителя СМИ.

