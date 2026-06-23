Закосить под ведомых палачей не получится! Экспертиза подтвердила вменяемость убийц аниматоров на Кубани

Кирилла Чубко и Таню Мостыко убили в апреле 2023 года

Суд по делу об убийстве аниматоров на Кубани перешел на следующую стадию. Участники процесса обсуждают последствия вынесенного вердикта. Напомним, коллегия присяжных заседателей выслушала все стороны. И вынесла вердикт: подсудимые виновны и не заслуживают снисхождения.

Как сообщил корреспондент «КП»-Кубань» из зала суда, сторона обвинения заявила ходатайство о рассмотрении доказательств, которые характеризуют подсудимых. В суде прозвучали заключения психолого-психиатрических экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что ни Кеворкьян, ни Двойников, ни Татосян не страдают заболеваниями, из-за которых не могли осознавать своих действий. То есть, нанося аниматорам удары ножом, сообщники все понимали. И поводов для применения принудительных мер медицинского характера нет.

Напомним, главарь банды, напавшей на аниматоров на ночной дороге, – Демьян Кеворкьян. По словам других подсудимых, именно под его влиянием и угрозами они пошли на преступление.

«Защитно-оборонительная позиция, склонность к соперничеству, эмоциональная неустойчивость, болезненное самолюбие, повышенная чувствительность к критике», – прозвучали в суде некоторые психологические особенности Кеворкьяна.

Напомним, что подсудимый вину в убийстве аниматоров не признал. И выдвинул другие версии произошедшего.

На очередном заседании Кеворкьян и его адвокат вновь возражали – по поводу тех доказательств, которые попросило исследовать гособвинение. Подсудимый и его защитник не согласились с тем, чтобы представлять сведения о прошлых судимостях. Ранее Кеворкьян уже находился в местах лишения свободы. В том числе в 2016 году осужден за разбойное нападение – на 18 лет. Но в 2022 году освобожден.

После того, как стороны исследуют обстоятельства дела, вновь состоятся прения. Подсудимым предоставят последнее слово. И судья удалится для вынесения решения по уголовному делу.

Напомним, потерпевшие подали иски о возмещении морального вреда. Мама убитой Татьяны Мостыко Надежда Плешкова потребовала 5 млн рублей за смерть дочери. 38 тысяч рублей потребовалось на похороны студентки и 153 тысячи рублей – на дорогу из Красноярского края в Краснодар на заседания. Еще два иска заявлены женой и сыном убитого Кирилла Чубко. В каждом из них моральный вред оценен в 5 млн рублей.

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