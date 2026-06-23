Каскадный фонтан и новая чаша. Власти Майкопа сохранят доступность бассейна-гиганта после его реконструкции

В Адыгее стартовал второй этап реконструкции бассейна. Фото: max.ru/adygheya_gov

В Майкопе начинается очередной этап реконструкции открытого бассейна в городском парке. Власти планируют полностью обновить чашу бассейна и прилегающую территорию.

«Благодаря поддержке правительства России в прошлом году мы завершили первый этап: демонтировали ветхие строения, установили сваи, укрепили откосы и обустроили вспомогательные объекты», – рассказал глава Правительства Адыгеи Мурат Кумпилов.

После того как инвестор перевел очередной транш, подрядчик приступит ко второму этапу реализации проекта. Он включает обустройство самого водоема и строительство каскадного фонтана, который свяжет центральную часть горпарка с бассейном. Строители начали с установки ограждения. В целях безопасности вся западная часть склона будет временно закрыта.

Обновленный бассейн станет важным звеном единого прогулочного пространства, объединяющего горпарк, набережную реки Белой и лесопарк «Мэздах». При этом, как заверили власти республики, он останется бесплатным для посещения.

Построенный еще в советское время майкопский бассейн называют самым большим открытым бассейном в Европе. Его длина - более 450 метров, ширина варьируется от 35 до 80 метров, а площадь чаши превышает 30 тысяч квадратных метров.

Бассейн закрыли в 2020 году, когда началась эпидемия коронавируса. Тогда власти Майкопа пообещали место отдыха отреставрировать к 2023 году, а территорию рядом - облагородить. Но долгие три года чаша пустовала и постепенно зарастала травой.

В 2023 году стало известно об инфраструктурном кредите из федерального бюджета на первый этап капремонта в объеме 416,18 млн рублей. Стоимость реализации второго этапа реконструкции открытого бассейна в Майкопе составит 2,7 млрд рублей.

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