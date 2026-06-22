Утром красивые виды, вечером – зажигательные танцы: Во сколько обойдется поездка на теплоходе по реке Кубани в Краснодаре

Досуг в Краснодаре можно разнообразить прогулкой по набережной Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Речные прогулки по Кубани в Краснодаре в разгаре. В жаркие летние дни от Кубанской набережной один за другим отходят гидроциклы, надувные лодки и теплоходы. Одни предлагают скорость и ветер в лицо, другие - спокойную экскурсию, виды на город и даже перекус на борту.

У Моста Поцелуев отдыхающих встречают капитаны в тельняшках и наперебой предлагают прокатиться по реке. Самый быстрый вариант - небольшие катера.

- Полчаса на катере до Юбилейного района и обратно 1000 рублей, - говорит один из капитанов.

Досуг в Краснодаре можно разнообразить прогулкой по набережной Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Такой формат особенно любят пары: на маломерном судне обычно помещаются два пассажира, а маршрут можно подстроить под настроение с ветерком, остановками для фото или спокойным ходом вдоль набережной.

Мы выбрали более спокойный вариант - прогулку на теплоходе. По стоимости выходит 1300 на человека (в два раза дороже, чем в прошлом году). Адреналина меньше, зато поездка длится около часа и сопровождается экскурсией. Из колонок звучит рассказ об истории Краснодара, районах и знаковых местах, которые открываются с воды.

Пока теплоход идет по реке, можно рассматривать контрастные берега: со стороны Краснодара - в основном многоэтажки у воды, со стороны Адыгеи - частные дома, зелень и базы отдыха.

Досуг в Краснодаре можно разнообразить прогулкой по набережной Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдельное впечатление - обновленный Тургеневский мост. Во время маршрута теплоход проходит под ним дважды. Конструкция выглядит свежо, а местами, кажется, даже чувствуется запах новой краски.

В экскурсионный тур на теплоходе входит и перекус по желанию. В этом году здесь добавили меню от шеф-повара. Мы заказали пиццу с креветками и лимонады - это прибавило к общему чеку около 1500 рублей.

На теплоходе предусмотрели и семейные акции. Например, по средам дети до 13 лет могут пройти бесплатно по кодовому слову «семья». А по понедельникам для малышей предлагают бесплатную еду: в детское комбо входят салат, картофель фри и морс. Такой формат подойдет родителям, которые хотят устроить детям небольшое речное приключение без дальних поездок за город.

Досуг в Краснодаре можно разнообразить прогулкой по набережной Фото: Галина КОПЫЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для взрослых тоже есть отдельная программа. Если днем теплоход - это экскурсия и красивые виды, то вечером прогулка превращается почти в мини-вечеринку. Двухчасовой рейс предполагает музыку и зажигательные танцы на палубе.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит отдых у реки

Катер, гидроцикл - 1000 рублей полчаса/чел.

Теплоход - 1300 рублей час/чел дневной рейс, 2000 рублей - вечерний (два часа)

Пицца в ресторане на палубе - 400-600 рублей

Лимонады, коктейли - 200-300 рублей