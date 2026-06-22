В Крыму до осени приостановили прием детей в лагеря: их готова встретить Анапа

Детей из крымских лагерей готовы принять в Анапе Фото: Архив "КП".

Детские здравницы Краснодарского края готовы принять ребят, чей летний отдых в Крыму не состоялся из-за введения временных ограничений. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, ранее власти Республики Крым приняли решение полностью приостановить бронирование мест, прием и размещение детей и организованных детских групп во всех лагерях, санаториях и иных средствах размещения региона в период с 22 июня до 1 сентября 2026 года. Ограничение касается в том числе участия несовершеннолетних в различных туристических и досуговых мероприятиях.

Глава Краснодарского края оперативно отреагировал на решение соседей и выразил готовность оказать поддержку. По словам Вениамина Кондратьева, кубанские ведомства уже находятся в тесном контакте с крымскими коллегами.

«Дети – самое ценное, нет ничего важнее их безопасности. Ребят уже готовы встречать на наших детских курортах в Анапе. Со своей стороны обеспечим все условия для комфортного и безопасного отдыха мальчишек и девчонок», – написал губернатор в своих соцсетях.

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