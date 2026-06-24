Мониторинг АЗС подтвердил отсутствие дефицита топлива на курорте. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии Сочи опровергли слухи о дефиците топлива на курорте. Мониторинг автозаправочных станций во всех внутригородских районах провели рабочие группы, в состав которых вошли сотрудники городской администрации. Проверка показала, что на всех заправках горючее имеется в наличии, а максимальное время ожидания в очереди составляет не более 10 минут, рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

«На всех автозаправках в наличии несколько видов горючего, дефицита бензина нет», – говорится в сообщении мэрии.

Почему в Сочи не работают некоторые заправки

Как пояснил директор департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александр Девин, такие проверки проводятся ежедневно. Все топливные операторы поставляют горючее на курорт в запланированных объемах, а АЗС работают в штатном режиме. Закрытие отдельных заправочных станций в городе носит временный характер и связано исключительно с плановыми ремонтными работами либо с отзывом франшизы владельцем бренда.

Ситуация с бензином в Сочи

При этом из-за существенно возросшего спроса некоторые топливные компании приняли решение ввести временные лимиты на отпуск горючего на ряде АЗС.

«Администрация города Сочи держит ситуацию на контроле, – рассказал Александр Девин. – Просим автовладельцев отнестись с пониманием, не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и не скупать топливо сверх необходимой меры потребления».

Ранее в Интернете распространялась информация о якобы возникшем топливном кризисе в Сочи. Городские власти уверяют, что все сферы жизнедеятельности курорта функционируют без сбоев и в штатном режиме.

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