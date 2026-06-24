«Для нас эта история закрыта»: Вдова убитого на Кубани аниматора продает семейный бизнес с ростовыми куклами

Дарья и Кирилл Чубко

Вдова убитого на Кубани аниматора продает бизнес с ростовыми куклами, который развивала вместе с мужем. Напомним, с 37-летним Кириллом Чубко и 19-летней Татьяной Мостыко расправились, когда они возвращались домой с очередного выступления.

История семейного ивент-агентства началась, когда в семье Чубко родился сын. Супруги решили развивать свое дело. И остановились на варианте с ростовыми куклами. А костюмы аниматоров подыскали в соцсетях.

Изначально супруги работали на праздниках вдвоем. Позже начали привлекать сотрудников и взяли на работу студентку Таню Мостыко. Учась в педагогическом колледже, она умела находить подход к детям. Такого работника как раз и искали Дарья с Кириллом.

«Нужен был аниматор-девочка. Таня сразу мне понравилась, потому что она была очень милой, жизнерадостной, всегда улыбалась. Дети ее очень любили, у нее сразу все начало получаться», – рассказывала в суде Дарья.

На выступления супруги ездили вместе. Но очередной заказ, который и стал последним, Дарье пришлось пропустить – заболел ребенок. Поэтому на юбилей в станицу Крыловскую вечером 28 апреля 2023 года Кирилл поехал с Таней.

Но выступление на юбилее стало для аниматоров последним. По дороге домой автомобиль угодил в яму, из-за чего пришлось менять колесо. Место поломки стало и местом встречи с убийцами – Демьяном Кеворкьяном, Арамом Татосяном и Анатолием Двойниковым. Сообщники, которые, казалось, предложили помощь, преследовали совершенно другую цель.

Как позже установило следствие, Кеворкьян, Татосян и Двойников подыскивали автомобили для разбойного нападения и похищения имущества. Встретив аниматоров, троица убила их обычным кухонным ножом и закопала тела в лесополосе. Похитив деньги и украшения, сообщники сожгли белый «Хендай», на котором ехали Кирилл и Таня.

С момента убийства аниматоров прошло три года. Сейчас Дарья Чубко продает семейный бзинес. И надеется на то, что дело перейдет в хорошие руки.

«Мы были лучшими в крае, выезжали работать по разным городам. Это было нашим любимым делом, мы дарили людям улыбки и радость. Но, к сожалению, для нас эта история закрыта», – написала Дарья Чубко в соцсетях.

Напомним, коллегия присяжных заседателей признала, что подсудимые виновны и не заслуживают снисхождения. В настоящее время участники процесса обсуждают последствия вердикта. После прений и последнего слова суд вынесет приговор.

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