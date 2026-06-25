Анапа прибавила 70%, столица Кубани - 12%: Как поменялся спрос на отдых в Краснодарском крае

Как поменялся спрос по курортным городам Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Курортный сезон в самом разгаре, и Краснодарский край по-прежнему остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха в России. Туристы едут сюда за морем, солнцем, санаториями, семейными пляжами и привычной южной атмосферой. Но в этом году спрос внутри региона распределился иначе: одни курорты резко прибавили в бронированиях, другие, наоборот, просели по сравнению с прошлым сезоном.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «КП»-Кубань», как сейчас распределяется турпоток по Кубани, откуда чаще всего приезжают отдыхающие и какие направления выбирают иностранные гости.

По словам эксперта, Анапа стала лидером по росту спроса среди курортов Краснодарского края. После прошлогоднего снижения интереса направление начало активно восстанавливаться.

- Сейчас самый большой рост, естественно, в Анапу. Анапа у нас плюс 70% к прошлому году. Скачок связан с низкой базой прошлого сезона, - рассказал «КП»-Кубань» Алексан Мкртчян.

Традиционно Анапа остается одним из главных семейных курортов Кубани. Туристов привлекают песчаные пляжи, пологий заход в море, детская инфраструктура, санатории, отели разных категорий и большой выбор частного сектора.

При этом рост спроса не означает, что курорт стал абсолютным лидером по объему турпотока. Скорее, Анапа отыгрывает позиции после просадки и постепенно возвращает отдыхающих.

Краснодар, Геленджик и Азовское побережье тоже в плюсе

Положительную динамику показывает и Краснодар. Краевая столица все чаще становится не только транзитной точкой по пути к морю, но и самостоятельным направлением для коротких поездок, деловых визитов, гастрономического и событийного туризма.

- Краснодар прибавил в спросе примерно плюс 12%, Геленджик и Азовское побережье - по 6%, - отметил вице-президент АТА.

Геленджик удерживает интерес туристов за счет развитой набережной, отельной базы, курортных поселков рядом и транспортной доступности. Азовское побережье чаще выбирают семьи с детьми и те, кто ищет более спокойный, размеренный и сравнительно бюджетный отдых.

- Крупные курорты остаются главными точками притяжения, но туристы все чаще интересуются и менее шумными направлениями. На Черноморском побережье спросом пользуются Архипо-Осиповка, Дивноморское, Кабардинка, курортные поселки Туапсинского района, окрестности Новороссийска и Абрау-Дюрсо. На Азовском побережье выбирают Ейск, Должанскую, Голубицкую, Кучугуры и Пересыпь. Эти направления особенно популярны у семей с детьми и туристов, которым важны спокойствие, неглубокое море и возможность отдохнуть без лишней суеты. Отдельно растет интерес к предгорным и горным районам, а также к соседней Адыгее. Туристы едут к термальным источникам, водопадам, в походы, на базы отдыха и в санатории, - добавил Мкртчян.

Сочи и Туапсе просели

На фоне роста отдельных направлений два популярных курортных кластера показывают снижение. По словам Алексана Мкртчяна, Туапсинский район просел примерно на 15%, Сочи – на 10% по сравнению с прошлым годом.

- Причины и факторы снижения спроса разные. В том числе связаны с высокой базой прошлого сезона, ценовым фактором и перераспределением спроса внутри региона. Часть туристов выбирает более доступные курорты, часть - ищет новые локации или спокойный формат отдыха, - отмечает вице-президент ассоциации туроператоров.

При этом Сочи остается самым известным круглогодичным курортом Краснодарского края. Даже при снижении летнего спроса город продолжает привлекать гостей за счет развитой инфраструктуры, горного кластера, санаториев, деловых мероприятий и событийного туризма.

Москва - главный поставщик туристов

Если смотреть не на курорты, а на регионы, откуда чаще всего приезжают отдыхающие, первое место уверенно занимает Москва. Главная причина – лучшая логистика и большое количество рейсов.

- В Краснодарский край чаще всего гости пребывают из Москвы. Это закономерно, так как столица еще и транспортный хаб для городов России, откуда нет прямых рейсов на Кубань. В Геленджик вообще около 60% рейсов выполняется из Москвы, - рассказал Алексан Мкртчян.

На втором месте - Санкт-Петербург. На третьем - Московская область. Эти регионы стабильно формируют высокий турпоток благодаря транспортной доступности и платежеспособному спросу.

На четвертом месте, по данным эксперта, оказался не Урал и не Сибирь, а Ростов и Ростовская область. Для жителей соседнего региона поездка на Кубань часто не требует сложной логистики: можно добраться на машине, поезде или автобусе.

- Номер пять - Урал. Здесь можно говорить и про Екатеринбург, и про Челябинск, - пояснил Алексан Мкртчян. - Сибирь идет следом. В первую очередь речь идет о Новосибирске.

КСТАТИ

Иностранцы выбирают горы

Гости из-за рубежа приезжают за диковинкой.

Иностранный турпоток в Краснодарский край, по словам эксперта, формируют прежде всего гости из арабских стран.

- Иностранцы в основном едут из Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и других стран. У них есть свои шикарные пляжи, поэтому к нам они едут за отдыхом в горы. Выбирают то, чего у них нет: сосны, зелень, снежные вершины летом и многое другое, - рассказал Алексан Мкртчян.

Такие туристы чаще выбирают наиболее известные отели с ресторанами и хорошим сервисом, где можно совместить комфортный отдых с прогулками по горам, экскурсиями, гастрономией и оздоровительными программами. Для них важны высокий уровень размещения, безопасность, понятная логистика и возможность получить впечатления, которых нет дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К морю могут ездить несколько раз за лето!»: названы главные направления отдыха жителей Кубани