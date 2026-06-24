На место выехали экстренные службы

В Славянском районе Краснодарского края, по предварительным данным, произошло падение вертолета. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) муниципалитета.

Падение вертолета на Кубани 24 июня 2026 года

По информации ЕДДС, инцидент случился в районе платной дороги хутора Прикубанского Анастасиевского сельского поселения. По предварительным данным, на борту упавшего на Кубани Ми-2 находился один человек. Борт проводил сельхозработы.

На место происшествия выехали оперативные службы. Информация о пострадавших, типе воздушного судна и обстоятельствах случившегося пока не поступала.

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-службу Южной транспортной прокуратуры Фото: другой источник..

В ближайшее время, как только появятся официальные данные от экстренных служб и Следственного комитета, мы сообщим подробности. Позже ЧП подтвердили в Следкоме на транспорте.

«Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России направило следователей к месту падения вертолёта в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, инцидент произошёл днём 24 июня 2026 года вблизи хутора Прикубанский; сведения о числе пострадавших уточняются», - сообщили в ведомстве.

На месте аварии организованы первоочередные следственные мероприятия: осмотр площадки крушения, фиксация и изъятие доказательств, опрос очевидцев и иных возможных свидетелей. Пилот рухнувшего на Кубани вертолета Ми-2 погиб, сообщили в ЕДДС Славянского района.

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