Кондиционер, как подержанная машина: почему не весь общественный транспорт спасает от жары в Краснодаре

Скорость замены транспорта упирается в экономическую ситуацию Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре общественный транспорт постепенно становится комфортнее. В мэрии сообщили, что сейчас кондиционерами оснащено уже около 50% автобусов, трамваев и троллейбусов. О том, почему невозможно «охладить» весь транспорт в один момент, «КП»-Кубань» рассказал президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

- Если посмотреть в прошлое, 15 лет назад в Краснодаре техники с кондиционерами – автобусов, трамваев, троллейбусов – не было вообще. Ноль. Десять лет назад было примерно 5-7%. Сейчас за последние годы активно идет обновление подвижного состава, особенно в МУП «КТТУ», потому что предприятие поддерживает краевой бюджет, - рассказал эксперт.

Главное изменение последних лет то, что вся новая техника закупается уже с кондиционерами. Причем это касается не только муниципального транспорта. При этом пассажиры часто задаются логичным вопросом: если половина транспорта уже с кондиционерами, почему не установить их на оставшиеся машины? Ответ, по словам президента Союза транспортников, не такой простой.

- В старой технике установка кондиционеров зачастую не предусмотрена конструкцией. Не хватает креплений, проводки, технических решений, а любое вмешательство становится полноценным переоборудованием, на которое нужен сертификат. Кроме того, переоборудование нужно согласовывать с ГИБДД. Это требует времени и денег. Поэтому перевозчики делают ставку на постепенную замену парка, - поясняет Петров.

Еще один фактор – стоимость. Кондиционер для автобуса – это не бытовая техника, которую можно купить и поставить за несколько десятков тысяч рублей. Один может стоить как подержанная легковая машина.

- Многие не понимают, сколько стоит кондиционер на автобус. Думают, что тысяч 30. Нет! На автобус среднего класса, например ПАЗ, кондиционер обойдется от 270 до 300 тысяч рублей. Если это автобус большого класса – МАЗ или ЛиАЗ, - то кондиционер выйдет примерно в 500-600 тысяч рублей, - говорит эксперт.

Водителю кондиционер нужен не меньше пассажира

Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров уверен, что перевозчики сами заинтересованы в обновлении техники с кондиционерами, потому что в отрасли есть дефицит водительских кадров.

- Перевозчики заинтересованы максимально быстро перейти на технику с кондиционером. Почему? Потому что существует нехватка водительского состава, а комфорт для водителя – это возможность привлечь дополнительных сотрудников. Пассажир едет час, а водитель находится в автобусе 8 часов в жару. Конечно, люди устают, и перевозчики это понимают, - говорит Петров.

Все упирается в экономическую составляющую, считает эксперт. Именно поэтому не берется назвать точный срок, когда 100% краснодарского общественного транспорта будет оснащено кондиционерами.

- Если будет хорошая экономическая ситуация и низкие процентные ставки по лизингу, срок будет минимальным. Если ставки по лизингу и кредитам останутся высокими, срок будет больше, - объясняет Иван Петров.