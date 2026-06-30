Ситуация с бензином в Краснодарском крае 30 июня Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на заправках. Напомним, водителям отпускают в основном до 20 литров топлива. Залить бензин в канистру не получится. На отпуск топлива в тару в ряде заправок введен запрет.

Власти муниципалитетов сообщили, какие заправки работают утром 30 июня и какой бензин есть в наличии.

Ситуация с бензином в Геленджике 30 июня 2026 года

В Геленджике 30 июня работают девять заправок. Топливо отпускают только в баки в объеме 20/30/50 литров на автомобиль. АИ-100 в наличии на четырех заправках, АИ-95 и АИ-92 – на двух. Дизельное топливо есть на 4 АЗС.

«Четыре станции в настоящий момент временно не ведут отпуск топлива. Две станции находятся в процессе ремонтных работ», – сообщили в мэрии Геленджика.

Ближайшие альтернативные заправки – это «Лукойл» на кольце, где отпускают 20 литров на авто. Еще одна АЗС – «Газпромнефть» на М-4 «Дон», где разрешено 30 литров на авто.

Ситуация с бензином в Краснодаре 30 июня 2026 года

В Краснодаре работают 52 заправки. Из них на 42 станциях есть АИ-92. На 43 заправках в наличии АИ-95, на 28 – АИ-100. Дизельное топливо имеется на 37 станциях.

На ряде заправок бензин наливают только в баки. Еще 54 АЗС временно не отпускают топливо. Восемь станций закрыли на ремонт либо ребрендинг.

Ситуация с бензином в Новороссийске 30 июня 2026 года

В Новороссийске топливо отпускают 19 заправок – только в баки и не более 20/50/80/100 литров на один автомобиль. АИ-100 есть на одной станции, АИ-95 – на 11 АЗС, АИ-92 – на девяти заправках. Дизельное топливо в наличии на 16 АЗС.

В городе-герое временно не отпускают топливо 11 заправок. Ближайшие к ним работающие станции находятся на улице Малоземельской Сухумском шоссе, в станице Натухаевской и селе Кирилловка.

«АЗС в Цемдолине, на Мысхакском шоссе, в Кирилловке (1-й ж/д петл) и Гайдуке отпускают топливо по топливным картам. Жителей просят воздержаться от посещения данных АЗС», – сообщили в мэрии Новороссийска.

Ситуация с бензином в Славянском районе Кубани 30 июня 2026 года

В Славянском районе бензин отпускают семь заправок. Топливо продают только в топливные баки и не более 20 литров. Дизельное топливо отпускают в объеме до 60 литров на автомобиль. На четырех станциях можно заправиться только по топливным картам.

АИ-100 в наличии на двух заправках, АИ-95 – на трех, АИ-92 – на пяти. Дизельное топливо есть на семи АЗС.

Ближайшие работающие заправки находятся по улицам Красной (АИ-92 и дизельное топливо), Пролетарской (все виды топлива) и по трассе А-289 в обход Славянска-на Кубани (АИ-95, АИ-100, дизельное топливо).

Ситуация с бензином в Сочи 30 июня 2026 года

Заправки в Сочи работают штатно. А топливные операторы действуют в условиях высокого спроса, который вызван курортным сезоном. Всего в городе находится 58 АЗС, из которых стабильно работают 46.

На всех 46 работающих заправках есть все виды топлива.

Не отпускают бензин семь заправок «Газпромнефть» и «НТК». Это станции по улицам Урожайной (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Урожайной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Батумском шоссе), Декабристов (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Магнитогорской), Калараша (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Победы), Виноградная (ближайшая АЗС «Роснефть» также на улице Виноградной), Сухумское шоссе (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Володарского), Кирпичная (ближайшая АЗС «Лукойл» на улице Ленина).

Четыре заправки «Роснефть» и «Лукойл» закрыты на плановый ремонт либо ребрендинг. Это станции в поселке Якорная Щель, по улицам Виноградной, Батумское шоссе и Авиационной.

В сети АЗС «Роснефть» отпускают до 30 литров бензина и 30 литров дизельного топлива. Купить топливо в тару нельзя. В сети АЗС «Лукойл» продают до 20 литров бензина и до 60 дизеля. Отпуск в тару ограничен. На АЗС «Газпромнефть» и «Газпром» разрешено до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. В тару отпуск топлива запрещен.

«Все необходимые запасы в городе имеются», – сообщили в мэрии Сочи.

Ситуация с бензином в Армавире 30 июня 2026 года

В Армавире 30 июня работают 32 заправки. На 21 станции топливо отпускают только в топливные баки и с ограниченным объемом на одну машину.

АИ-100 есть на шести заправках, АИ-95 и АИ-92 – на 27 станциях. Дизельное топливо в наличии на 29 АЗС.

Еще десять заправок временно не отпускают топливо.

Ближайшие работающие станции находятся на улицах Кирова, Воровского, Ефремова, в Старой Станице на улице Лаврова, на территории промзоны и на трассе «Кавказ».

Власти всех муниципалитетов просят водителей не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заправки пустеют, очереди растут: как добраться до побережья Черного и Азовского морей в сезон топливных ограничений