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Происшествия30 июня 2026 12:31

Ради украшений и телефонов лишили глаза: в Краснодаре четверо молодых людей предстанут перед судом за жестокое разбойное нападение

В Краснодаре четверо парней лишили мужчину глаза ради украшений
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
При разбойном нападении выбили глаз

При разбойном нападении выбили глаз

Вечер 14 апреля 2025 года обернулся настоящим кошмаром для жителя Краснодара. Все началось с, казалось бы, безобидного разговора. Один знакомый подсел в машину к жертве под видом обычной встречи приятелей. Пока он отвлекал внимание, трое сообщников не спеша подходили к машине. Когда водитель заметил странную компанию, интуиция подсказала — что-то идет не так. Он попытался завести машину и уехать. Но сидевший рядом «товарищ» резко выхватил руль. Автомобиль потерял управление и на полном ходу врезался в бетонную опору линии электропередачи.

Авария не остановила нападавших — напротив, она сделала жертву беззащитной. Все четверо вытащили оглушенного и травмированного мужчину из разбитого автомобиля на улицу и начали жестоко избивать. После того как тот перестал сопротивляться, с него сорвали ювелирные украшения и забрали мобильные телефоны. Ради этой наживы они покалечили человека на всю жизнь — в результате побоев потерпевший лишился глаза.

Все четверо участников нападения установлены и задержаны.

- Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей края. Они обвиняются по статье о разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение разбоя молодым людям грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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