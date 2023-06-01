До слепоты изуродовал полицейского «розочкой». Что известно о «смотрящем» по кличке Крамар, которого задержали в Краснодарском крае

Расследование дела продолжается

На днях в Краснодарском крае задержали 47-летнего Игоря Удовиченко по кличке Крамар. В отношение мужчины возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

- Житель Тихорецка с 2015 года занимал высшее положение в преступной иерархии. Согласно существующим негласным нормам и правилам криминального мира, лица, придерживающиеся преступной идеологии и имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Сохраняя преступные традиции и обычаи криминальной среды, обвиняемый распространял свое влияние на территории Тихорецкого района, - говорилось в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

47-летний Крамар был главой преступного мира больше восьми лет. «Смотрящим» в Тихорецком районе его назначил Жора Тбилисский. Этот тот, которого короновал сам Дед Хасан. Но противоправную деятельность Удовиченко начал задолго до занимаемого им криминального статуса.

- В поле зрения оперативных служб Крамар впервые попал в 1996 году - 27 лет назад. Он был привлечен к уголовной ответственности по статье «Умышленное менее тяжкое телесное повреждение»», суд дал ему 2 тюрьмы. Затем в 1998 году Удовиченко осудили за хранение наркотиков, ему дали снова 2 года тюрьмы с условно-испытательным сроком на 3 года. В 1999 году, отбывая условное наказание за ранее совершенное преступление, Крамара уличили в кражах, за которые отсидел еще 3,5 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном ГУ МВД.

18 лет назад, в 2005 году, Крамар на рынке в Тихорецке напал на полицейского. В публикации суда, размещенной в открытом источнике, говорится, что Удовиченко изрезал стража порядка «розочкой».

- 5 мая 2005 года около ДВУХ часов ночи Удовиченко, находясь у бара «Мираж» изрезал подполковника милиции осколком стеклянной бутылки. Полицейский получил множественные ранения щек, надбровья, области «ската носа», губы, верхнего века правого глаза, гемофтальм правого глаза, проникающие роговичные ранения левого глаза, - говорится в материалах суда.

Известно, что после нападения полицейский полностью потерял зрение и из-за этого лишился работы.

- Последствия полученных полицейским телесных повреждений послужили основанием для признания его Военно-врачебной комиссией МСЧ ГУВД по Краснодарскому краю не годным к военной службе. Он был уволен из органов по болезни, - сообщается на сайте суда.

Крамара посадили нападение на полицейского на пять лет. Отбыв срок очередного наказания, Удовиченко не успокоился и продолжил свою криминальную деятельность на территории Тихорецкого района. Он стал вымогать деньги у местных жителей, в том числе у коммерсантов для последующего пополнения так называемого «воровского общака». Также он употреблял наркотики, при этом вовлекая в свою преступную деятельность иных лиц.

В 2013 году Крамара снова признали виновным за поборы, хранение взрывчатки и наркотики. Тогда ему дали 2 года 10 месяцев лишения свободы. Кроме того, с 2015 по 2022 год Удовиченко неоднократно привлекался к административной ответственности. Сейчас Крамар находится в СИЗО и ждет, когда его осудят за занятие высшего положения в преступной иерархии.

СПРАВКА КП

По словам старожил, в 90-х годах в Тихорецком районе «смотрящим» был криминальный авторитет по кличке Шеремет. Его застрелили в ходе очередных разборок. Шеремет жил в двухэтажном особняке, который в последствие стал административным зданием Следственного комитета. Позже следователи переехали в многоэтажку.

В 2000-х годах «смотрящим» стал МОПС. Местные жители рассказывают, что он играл по-крупному, отжимал даже большие предприятия. Его судили за вымогательство у граждан различных сумм денег: от 20 тысяч до 5 млн рублей. Деньги МОПС забирал, угрожая физической расправой. Полицейские не считали его «смотрящим», но он всем представлялся влиятельным в преступном мире человеком, имеющим непосредственную связь с ОПГ.

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