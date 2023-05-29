Больше восьми лет правил преступным миром. Вора в законе по кличке Крамар задержали в Краснодарском крае

Задержали мужчину сотрудники ФСБ и уголовного розыска

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношение 47-летнего мужчины, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

- Житель Тихорецка с 2015 года занимал высшее положение в преступной иерархии. Согласно существующим негласным нормам и правилам криминального мира, лица, придерживающиеся преступной идеологии и имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Сохраняя преступные традиции и обычаи криминальной среды, обвиняемый распространял свое влияние на территории Тихорецкого района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В настоящее время его обвиняют еще и в вымогательстве.

Речь идет о 47-летнем Игоре Удовиченко, известном в криминальной среде по кличке Крамар. Он был главой преступного мира больше восьми лет. По данным источника, Крамара назначил «смотрящим» в Тихорецком районе Жора Тбилисский. Этот тот, которого короновал сам Дед Хасан.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Дед Хасан назначил в каждом районе Кубани своих людей. За Анапу, к примеру, отвечает ставленник Мерали Мусояна по кличке Омар. Еще один вор в законе - Амиран Гегечкори контролировал криминальный мир Краснодара, но на 54-м году жизни из-за тяжелой болезни скончался. В преступном мире он больше известен под кличками Амиран, Каха и Рыжий. Еще одного криминального авторитета из Краснодара по кличке Волчок задержали в 2020 году.