Приоритет госслужбам и аграриям. В Крымском районе разрабатывают жесткий регламент для автозаправок

Власти рассматривают выделение отдельной АЗС для спецтранспорта Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крымском районе ввели лимиты на топливо для частных лиц. Также власти рассматривают выделение отдельной АЗС для спецтранспорта. Временно исполняющий обязанности главы Крымского района Станислав Казанжи провел рабочую встречу с руководителями местных АЗС. В обсуждении также приняли участие заместители главы и начальник отдела МВД по району Ринальдо Манелиди.

По данным администрации, поставки топлива в район осуществляются в штатном режиме. Однако из-за двукратного роста спроса введены временные ограничения: заправка осуществляется по топливным картам, спецтранспорту или частным лицам с лимитом 15/20/30 литров. В приоритете — обеспечение госслужб: скорой помощи, пожарных и полиции, чья работа критически важна для безопасности и жизнеобеспечения района.

Особое внимание уделено контролю очередей. На наиболее загруженных заправках для поддержания порядка дежурят казаки — это помогает ускорить движение транспорта и пресекать попытки незаконной перепродажи топлива.

«Как результат – очередь придвигается быстрее, удается пресечь деятельность тех, кто заправляется по несколько раз с целью дальнейшей перепродажи топлива», – подтвердили в пресс-службе администрации Крымского района.

Параллельно полиция начала активную борьбу со спекулянтами: сотрудники оперативно выезжают на каждый вызов о продаже бензина «с рук». Жители могут самостоятельно сообщить о нарушениях, позвонив в дежурную часть по номеру 02 (необходимо указать адрес АЗС, марку и госномер подозрительного автомобиля).

В преддверии уборочной кампании власти прорабатывают механизмы гарантированного снабжения сельхозпроизводителей. Также рассматривается вариант выделения одной АЗС исключительно под спецтранспорт и топливные карты, чтобы остальные заправки могли бесперебойно обслуживать обычных водителей. Решение находится на стадии согласования логистики, о результатах будет сообщено дополнительно.

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