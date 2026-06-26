Фото: соцсети артистов

В Краснодаре ко Дню молодежи подготовили большую праздничную программу. Главной музыкальной точкой станет концерт в ДС «Олимп», куда пригласили звезд российской эстрады. Хедлайнерами выступят Кирилл и Лера Астаповы, известные как дуэт SOCRAT & LERA.

SOCRAT & LERA выступят с концертом на День молодежи в Краснодаре

Артисты уже анонсировали выступление в своих соцсетях и пообещали краснодарцам мощный заряд музыки и драйва.

- Краснодар! У нас для вас отличные новости — мы едем к вам! Вас ждет море энергии, музыки, драйва. Освобождайте день в календаре, мы ждем вас, - обратились к поклонникам Кирилл и Лера в соцсетях.

Праздничный концерт начнется 27 июня в 14:00. Ранее в мэрии Краснодара предупреждали, что в районе дворца спорта «Олимп» на время мероприятий перекроют дороги, поэтому горожанам советуют заранее продумать маршрут.

- В связи с проведением краевого мероприятия в Краснодаре 27 июня на улице Береговой временно ограничат движение транспорта. Дорога будет перекрыта от улицы Кубанской Набережной до въезда в парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Ограничение будет действовать с 6:00 до 22:00, - сообщали в администрации города.

В парках будут концерты, мастер-классы и танцы

Праздничная программа не ограничится одной площадкой. В заключительные выходные июня мероприятия пройдут сразу в нескольких парках Краснодара. Горожан ждут концерты творческих коллективов, игровые программы для детей, мастер-классы, танцевальные вечера и выступления артистов КМТО «Премьера».

Отдельной частью программы станут променад-концерты солистов муниципального симфонического оркестра КМТО «Премьера». В субботу, 27 июня, музыканты выступят в Городском Саду, а в воскресенье, 28 июня, — в Чистяковской Роще. Начало обоих концертов — в 19:00.

Афиша мероприятий на День молодежи в Краснодаре 27 июня 2026

Афиша на 27 июня

В первый день праздничных мероприятий программа начнется утром и завершится вечером променад-концертом.

10:00 — спортивно-оздоровительное мероприятие для семей «Станция лето», парк «Солнечный Остров»;

12:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара «А в сердце музыка поёт», парк «Чистяковская Роща»;

13:00 — концерт «Будущее страны», посвященный Дню молодежи, парк им. 30-летия Победы;

16:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара «Летним вечером», парк «Солнечный Остров»;

16:00 — концерт творческих коллективов «Праздник молодости и талантов», парк «Городской Сад»;

16:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей «Мир один на всех!», парк «Чистяковская Роща»;

17:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей «Энергия молодости», парк им. 30-летия Победы;

17:00 — концерт «Молодёжь в ритме времени», парк «Городской Сад»;

17:00 — танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста, парк «Городской Сад»;

18:30 — концерт творческих коллективов и исполнителей «Матушка-земля», парк им. 30-летия Победы;

19:00 — променад-концерт солистов муниципального симфонического оркестра КМТО «Премьера», парк «Городской Сад».

Афиша мероприятий на День молодежи в Краснодаре 28 июня 2026

Афиша на 28 июня

На следующий день праздник продолжится в городских парках. В программе — детские активности, концерты и вечерняя классическая музыка.

12:00 — мастер-класс для детей и подростков «Обелиск своими руками», парк «Городской Сад»;

15:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара «Жаркий микс лета», парк «Чистяковская Роща»;

16:00 — игровая программа для детей и подростков «Приключения лета», парк им. [26.06.2026 10:01] ChatGPT | Nano Banana: 30-летия Победы;

16:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара «Оранжевое лето», парк «Солнечный Остров»;

17:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара «Мечтай! Твори! Действуй!», парк им. 30-летия Победы;

17:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей Краснодара «Лучше края в мире нет», парк «Городской Сад»;

17:00 — концерт группы «ЮФО» КТМО «Премьера», парк «Солнечный Остров»;

18:00 — концерт творческих коллективов и исполнителей города «Молодость Краснодара», парк «Городской Сад»;

19:00 — променад-концерт солистов муниципального симфонического оркестра КМТО «Премьера», парк «Чистяковская Роща».

Погода на День молодежи в Краснодаре 27-28 июня 2026

В мэрии уточнили, что в случае неблагоприятных погодных условий в расписании возможны изменения. Поэтому перед походом на мероприятие горожанам лучше свериться с актуальной афишей и учитывать возможные ограничения движения у крупных площадок.