«Ребенок весь в красных пятнах и чешется»: "морские блохи" пугают туристов на Азовском побережье

Фото сгенерированно нейросетью

Туристы пожаловались на «морских блох» на Азовском побережье. Отдыхающие уверены, что после их укусов у детей появились красные пятна и сильный зуд. При этом эколог, член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко рассказал «КП»-Кубань», что эти мелкие ракообразные водятся во всех водоемах и кожные реакции после купания в море могут быть не только от них.

- «Морских блох» как отдельного вида в природе не существует. Так в народе называют мелких ракообразных - чаще всего бокоплавов. Эти крошечные существа длиной 8–17 миллиметров, они распространены везде – во всех морях, океанах, реках, озерах, даже иногда в небольших ручьях, - объясняет эксперт. - Эти рачки – падальщики. Больше всего их размножается там, где грязная вода, много гниющих водорослей и органики. Но могут встречаться и в чистой воде, где прибой просто выбросил падаль: разложившихся медуз, умерших чаек, гнилые водоросли – в таких местах концентрация микроорганизмов резко повышается. Там можно также встретить крабов или местных раков.

Эксперт отмечает, что в месте, где концентрируются «морские блохи», лучше не купаться, но можно отойти 200, 300, 500 метров — и там уже будет чисто.

- На Азовском море встречаются крупные виды. Некоторые рачки достигают сантиметра, а то и полутора сантиметров в длину. Почему блохи? Потому что они прыгают. Если их потревожить – поднять камень или пучок водорослей, под которыми они сидят, - рачки могут подпрыгнуть на 10–20 и даже 30 сантиметров, разбегаясь в разные стороны. Вот в тех местах лучше не купаться, - рассказывает эколог.

ВАЖНО!

На коже появляется характерная реакция

Эколог уверен, что чаще все это бактериальное воспаление.

Биолог отмечает, что реакция на встречу с «морскими блохами» может быть не у всех - кожа у всех своя, иммунитет тоже.

- Все живые организмы немного отличаются друг от друга. У кого-то иммунитет лучше, у кого-то хуже. Это нормально, - рассказывает Голубитченко. - Однако сыпь у детей после купания в «грязном» участке моря не стоит сразу записывать в аллергию. Это может быть и воспаление, связанное с высокой бактериальной насыщенностью среды в конкретном месте. А еще в куче выбросов, в которой возились дети, могли быть и остатки медуз. И даже аурелии, самые безобидные медузы, могут вызвать незначительные ожоги стрекательными клетками, что тоже может привести к воспалению и даже к повышению температуры.

По словам эколога, родителям не стоит сразу давать ребенку антигистаминные препараты только потому, что появилась непонятная сыпь.

- Антигистаминные хороши, когда точно понятно, что это аллергия. Если же речь идет о бактериальном воспалении, антигистаминные, наоборот, глушат иммунитет и могут ухудшить течение болезни. Иммунитет хуже срабатывает на сопротивление воспалению. Лучше проконсультироваться с хорошим врачом, - объясняет Голубитченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Геленджике появится новый пляж, а в Анапе чистый песок перетряхивают каждый день: Что происходит на курортах Краснодарского края в конце июня