«Боль от утраты не утихла и не притупилась»: Отец и брат убитого на Кубани аниматора потребовали компенсировать моральный вред

Близкие Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко требуют возместить моральный вред

В Краснодарском краевом суде продолжают обсуждение последствий вердикта по делу об убийстве аниматоров. Напомним, присяжные заседатели признали - все трое подсудимых виновны и не заслуживают снисхождения. Именно Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников ночью на безлюдной дороге убили 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Закопав тела, они похитили деньги с украшениями, сожгли автомобиль, на котором передвигались аниматоры, в лесополосе и скрылись.

Как сообщил корреспондент «КП»-Кубань», на очередном судебном заседании иски о возмещении морального вреда заявили отец и брат Кирилла Сергей и Александр Чубко - по 5 млн рублей в пользу каждого. Кроме того, требуется возместить расходы на похороны, а также стоимость сожженного автомобиля и часть похищенных денег - в сумме 1,3 млн рублей.

«От инфаркта скончалась мать Кирилла, прожив всего 8 месяцев после трагедии. Я на фоне происходящего стал страдать бессонницей, появилось чувство постоянной тревоги, ухудшилось общее состояние здоровья. Кирилла в столь молодом возрасте лишили жизни, несмотря на то что у каждого из преступников имелась возможность отпустить его и не забирать жизнь человека», - сказал Сергей Чубко.

Отец убитого аниматора упомянул о том, что один из подсудимых, лишив жизни человека, позволяя себе ложь и хамство, так и не признал вину.

«Кеворкьян, в отличие от Татосяна и Двойникова, признавших вину, не раскаялся, скрывал от органов следствия и суда события преступления, пытаясь обелить себя и сделать непричастным к содеянному. Безусловно, мне как отцу погибшего нравственные страдания невозможно восполнить, поскольку боль от утраты не утихла и не притупилась по сей день. Однако в силу требований закона компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме независимо от надлежащего к возмещению вреда», - добавил отец Кирилла Чубко.

Напомним, ранее возмещения морального вреда от убийства аниматоров потребовали вдова и сын Кирилла Чубко Дарья и Платон, а также мама Татьяны Мостыко Надежда Плешкова. В пользу каждого потерпевшего просят взыскать по 5 млн рублей.

«До настоящего момента моральный вред не возмещен и не предпринималось никаких попыток», - сказал представитель Дарьи Чубко Сергей Ступаев.

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