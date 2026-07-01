В Новороссийске 1 июля бензин отпускают 15 заправок Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае в два раза выросла потребность топлива в связи с наступлением высокого курортного сезона. Высокий спрос на бензин затронул и заправки Новороссийска.

Круглосуточное дежурство на заправках Новороссийска

Администрация города-героя принимает экстренные меры для стабилизации ситуации на городских АЗС. Острый вопрос, касающийся топлива, обсудили на планерном совещании. Как сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко, на крупных сетевых заправках с 1 июля вводится круглосуточное дежурство волонтеров. Добровольцы будут информировать автомобилистов о наличии топлива и следить за соблюдением введенных ограничений.

«Для снижения нагрузки на АЗС и рационального распределения топлива волонтеры будут следить за соблюдением запрета на повторную заправку и заправку в канистры», – рассказал Андрей Кравченко.

Что происходит на АЗС в Новороссийске 1 июля 2026

Для комфорта людей, ожидающих своей очереди, рядом с АЗС, где нет стационарных санитарных узлов, установят биотуалеты, а при необходимости организуют подвоз питьевой воды.

Лимиты на бензин в Новороссийске 1 июля 2026

По итогам переговоров с руководством топливных сетей определили приоритетный порядок обслуживания: общественный транспорт и машины социально значимых служб заправляются без очереди. Для всех остальных автовладельцев транспортных средств действуют лимиты на отпуск горючего, а заправка разрешена строго в баки автомобилей.

Ранее стало известно, что в Новороссийске 1 июля бензин отпускают 15 заправок и не более 20/50/80/100 литров на одну машину.

«Прошу жителей к этим мерам отнестись с пониманием, запастись терпением и переждать этот непростой для всех период», – призвал глава Новороссийска.

Горячая линия по ситуации с бензином в Новороссийске

Для оперативного информирования населения о наличии бензина и загруженности заправок запущена горячая линия. Узнать, какие заправки работают в городе, где есть бензин и сколько времени придется провести в очереди, можно по телефону 8 (8617) 64-64-05.

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