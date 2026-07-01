Где заправить автомобиль в Краснодарском крае Фото из архива КП

В Краснодарском крае заправки продолжают работать в условиях высокого спроса. Напомним, потребность в топливе выросла в среднем в два раза в связи с курортным сезоном - отдыхающие в том числе добираются к Черному морю на автомобилях.

Ситуация с бензином по дороге к Черному морю 1 июля 2026 года

Еще одной причиной стал искусственный ажиотаж. На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином. Поэтому на АЗС выстраиваются огромные очереди. Как сообщили власти, топлива в регионе хватает. Но на заправках ввели ограничения на отпуск бензина и дизеля, чтобы урегулировать ситуацию.

Ситуация с бензином в Краснодаре 1 июля 2026 года

В Краснодаре 1 июля работают 44 заправки. На 39 АЗС в наличии АИ-92 и АИ-95. На 21 заправке есть АИ-100. Дизельное топливо имеется на 34 АЗС.

По решению собственников действуют ограничения. Топливо отпускают только в баки - тара запрещена. Еще 62 заправки временно не отпускают топливо, а восемь станций ранее закрыли на ремонт и ребрендинг.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок - это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», - призвали в МЦУ Краснодара.

Ситуация с бензином в Сочи 1 июля 2026 года

Заправки в Сочи работают в штатном режиме. Но топливные операторы действуют, учитывая высокий сезонный спрос. Всего на курорте насчитывается 58 АЗС. Из них 1 июля стабильно работают 47.

АИ-100 в наличии на 30 заправках, АИ-95 и АИ-92 - на 39. Дизельное топливо есть на всех 47 работающих станциях.

Восемь АЗС компаний «Газпромнефть» и «НТК» 1 июля отпускают только дизтопливо и сжиженный газ. Это станции по улицам Урожайной (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Урожайной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на ул. Батумское шоссе), Декабристов (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской), Калараша (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Победы), Виноградной (ближайшая АЗС «Роснефть» также на ул. Виноградной), Сухумское шоссе (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Володарского), Кирпичной (ближайшая АЗС «Лукойл» на ул. Ленина) и в поселке Хобза по улице Магнитогорской, 4д (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской).

Четыре заправки «Роснефть» и «Лукойл» закрыли на плановый ремонт и ребрендинг. Это станции в поселке Якорная Щель (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской), по улицам Виноградной (ближайшая АЗС «Лукойл» также на ул. Виноградной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на ул. Батумское шоссе), Авиационной (ближайшая АЗС «Роснефть» также на ул. Авиационной).

В сети АЗС «Роснефть» отпускают до 30 литров бензина и 30 литров дизеля. Залить топливо в тару не получится. В сети заправок «Лукойл» доступно 20 литров бензина и 60 дизеля. Отпуск в тару ограничен. В сетях АЗС «Газпромнефть» и «Газпром» разрешено заправить до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. В тару топливо не отпускают.

Сейчас в Сочи есть все необходимые запасы топлива. Водителей просят отнестись с пониманием и не закупать бензин впрок.

Ситуация с бензином в Новороссийске 1 июля 2026 года

В Новороссийске 1 июля бензин отпускают 15 заправок - только в топливные баки и не более 20/50/80/100 литров на одну машину. АИ-100 на заправках в наличии нет. На шести станциях имеется АИ-95, на 14 заправках - АИ-92. Дизельное топливо имеется на 8 АЗС.

20 заправок в Новороссийске временно не отпускают топливо. Ближайшие к ним станции работают на Мысхакском шоссе, улице Ленина (в Цемдолине), в селе Кирилловка, поселке Верхнебаканском, станицах Раевской и Натухаевской.

Ситуация с бензином в Геленджике 1 июля 2026 года

Девять заправок 1 июля работают в Геленджике. Собственники так же, как и в других районах, ввели ограничения. Топливо отпускают лишь в баки - 20/30/50 литров на автомобиль.

АИ-95 есть на трех заправках. На пяти АЗС в наличии АИ-92 и дизельное топливо.

Три станции топливо 1 июля не отпускают. А две заправки закрыты на ремонт.

Ближайшие альтернативные заправки - это станции «Лукойл» на кольце (20 л на авто), в селе Архипо-Осиповка (20 л на авто), «Газпромнефть» на М-4 «Дон» (30 л на авто), на улице Ходенко (30 л на авто) и на Сухумском шоссе (30 л на авто).

Ситуация с бензином в Славянском районе Кубани 1 июля 2026 года

В Славянском районе 1 июля работают семь заправок. Топливо отпускают лишь в баки. Водителям отпускают не более 30 литров бензина или 60 литров дизтоплива на автомобиль.

Отмечается, что на трех АЗС можно заправиться только по топливным картам.

На двух заправках в наличии АИ-100 и АИ-95, на пяти станциях - АИ-92. Дизельное топливо есть на всех семи заправках.

Ближайшие заправки находятся на трассе А-289 в обход г. Славянска-на-Кубани. В наличии - АИ-92, АИ-95, ДТ. Станции также работают в Славянске-на-Кубани по улицам Пролетарской (АИ-92, АИ-100, дизельное топливо), Маевское шоссе (АИ-92, АИ-95, дизельное топливо) и Рыночной (АИ-92, дизельное топливо).

«Не покупайте бензин с рук, это не безопасно! Если вы стали свидетелем такой незаконной торговли, срочно сообщите координаты в полицию: 102», - призвал глава Славянского района Роман Синяговский.

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