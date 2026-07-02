Самой бюджетной остается курица: что происходит с ценами на мясо на Кубани

Как меняются цены на мясо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Кубани мясные ценники снова заставляют покупателей внимательнее смотреть на витрины. Лето обычно приносит снижение цен на овощи и фрукты, но с мясом ситуация другая: спрос растет, особенно в курортном регионе, а стоимость меняется не так предсказуемо. Самым доступным вариантом для жителей Краснодарского края остается курица, хотя стоит она дороже, чем в среднем по стране. Что происходит с ценами на мясо и почему летом не стоит ждать заметного удешевления, «КП»-Кубань» объяснила эксперт Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

Цены на курятину стабильны

«Самым дешевым видом мяса в Краснодарском крае продолжало быть мясо курицы. Куры охлажденные и мороженые стоили 256 рублей за килограмм. Среднероссийское значение в этот же период составляло 233 рубля», - сообщила Евгения Траутман.

При этом динамика от года к году неоднозначная. Если сравнивать с прошлым летом, курица на Кубани стала дороже. Но если брать за точку отсчета начало текущего года, покупатели, наоборот, увидят небольшое снижение.

«Цена на мясо курицы в крае увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. А по сравнению с январем 2026 года мясо курицы подешевело на 2,6%», - уточнила Евгения Траутман.

Разница между регионами остается заметной. В некоторых субъектах курятина стоит дешевле 200 рублей за килограмм.

«Самое дешевое мясо курицы в третью неделю июня 2026 года наблюдалось в Республике Мордовия - 180 рублей за килограмм и в Челябинской области - 187 рублей за килограмм», - отметила эксперт.

Сравнительная динамика цен на мясо

Снижение стоимости свинины – не ждать

На фоне летнего спроса свинина в Краснодарском крае показала небольшое снижение. Обычно в этот период мясо покупают активнее - для дач, пикников, кафе и курортного общепита. Но в последние недели именно свинина немного просела в цене.

«Среди основных видов мяса, попадающих в мониторинг Росстат, в последние недели в Краснодарском крае дешевело мясо свинины. К третьей неделе июня оно опустилось в цене относительно майского значения на 0,32%», - рассказала Евгения Траутман.

При этом эксперт уточняет: это точечное снижение, а не общий летний тренд. В отличие от овощей и фруктов, которые дешевеют в сезон урожая, мясо и птица летом чаще, наоборот, дорожают. Причина - в другом производственном цикле и повышенном спросе.

«В отличие от овощей и фруктов, цены на которые в летний сезон снижаются, мясо и птица, напротив, в это время дорожают. А снижение цен на них наблюдается зимой в связи с расширением производства мясопродуктов», - пояснила эксперт АКРА.

Накопительная динамика на разлычные виды мяса в июне

Зимой мясо может дешеветь из-за роста предложения. По словам Траутман, производители связывают это с тем, что в осенне-зимний период животные быстрее набирают вес, поэтому объем получаемого мяса увеличивается без расширения производства.

Именно поэтому эксперт отмечает, что дальнейшего удешевления мяса летом ждать не стоит, сезонность у него совсем другая.

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