Анапа перехватывает туристов у Геленджика и Крыма

Турпоток в Анапу растет Фото из архива КП

Курорты Краснодарского края продолжают принимать туристов. В этом сезоне лидером по росту спроса стала Анапа. Направление активно восстанавливается после снижения интереса в 2025 году.

Отмечалось, что уровень бронирования в Анапе на летний сезон вырос на 35%. Но туроператоры, анализируя поток туристов на начало июля, говорят, что показатель даже выше. Количество бронирований выросло примерно на 45%.

Тем временем меньше отдыхающих едут в Геленджик.

«В Геленджике нет железной дороги, а аэропорт работает с очень маленькой географией полетов. Поэтому большинство людей на курорт приезжает на автомобилях. Сейчас в Геленджике перебои с топливом, и курорт теряет примерно 20%. И вот Анапа получает сейчас и геленджикских, и крымских туристов, так как находится посередине между этими курортами», – сказал в беседе с «КП»-Кубань» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян.

Турпоток снизился и в Сочи. На фоне этого отдыхающие стали активнее выбирать для поездок Сухум. Реже туристы едут и в Туапсе – туроператоры отмечают снижение примерно на 10%.

Тем временем для отдыха на Кубани стали чаще выбирать Краснодар. Этому способствует и аэропорт, который почти год назад возобновил работу.

«В Краснодаре у нас примерно рост на 15%. И остается Азовское побережье – в среднем плюс 6 -8%», – добавил Алексан Мкртчян.

Говоря о прогнозах на июль и август, туроператоры отмечают – изменений ожидать не стоит. Поток отдыхающих будет распределяться на курорты края на том же уровне.

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