Обстановка на пляжах Анапы Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Курорты Краснодарского края продолжают принимать отдыхающих. В Анапе для пляжного отдыха доступны 75 территорий. Ранее пляжи получили официальные разрешительные документы на открытие.

Еще 11 территорий на побережье в Анапе проходят экспертизу. После ликвидации последствий ЧС с мазутом пляжи отсыпали новым песком. Высота нового слоя составляет не менее 50 см.

Обстановка на пляжах Анапы Фото: оперативный штаб Краснодарского края

«Ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено», – ранее сообщили на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Обстановка на пляжах Анапы Фото: оперативный штаб Краснодарского края

В настоящее время в Анапе работает 1450 средств размещения. Гостиницы и отели курорта загружены на 71%.

Обстановка на пляжах Анапы Фото: оперативный штаб Краснодарского края

«После восстановления и открытия пляжей уровень бронирования на летний сезон вырос на 35%», – сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Обстановка на пляжах Анапы Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Напомним, в этом сезоне Анапа стала лидером по росту спроса среди курортов Краснодарского края. Направление активно восстанавливается после снижения интереса в 2025 году.

Вместе с тем Анапа поддерживает статус одного из главных курортов Краснодарского края для семейного отдыха. Песчаные пляжи, пологий заход в море, инфраструктура для детей, санатории – эти удобства в том числе привлекают туристов.

Обстановка на пляжах Анапы Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Ситуация с бензином в Анапе

На курорте 5 июля работают 24 заправки. На АЗС продолжают дежурить казаки и сотрудники администрации.

На девяти заправках топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 12 АЗС топливо доступно в баки по литражу.

Так, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо отпускают по 30 литров на шести станциях, АИ-92, АИ-95 – по 40 литров на трех АЗС. Дизельное топливо доступно по 50 литров на трех АЗС, по 60 литров – на четырех заправках. На одной станции отпускают по 100 литров дизеля.

На всех АЗС отпуск топлива в тары ограничен.

АИ-92 в наличии на 13 заправках, АИ-95 – на 12 АЗС. Дизельное топливо есть на 15 станциях. АИ-100 временно нет.

«Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали жителей и туристов в мэрии Анапы.

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