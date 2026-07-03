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НовостиОбщество3 июля 2026 11:54

Правительство РФ: Разрешение на открытие получили уже 75 пляжей Анапы

Разрешительные документы на открытие получили 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят экспертизу
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Разрешительные документы на открытие получили 75 пляжей Анапы

Разрешительные документы на открытие получили 75 пляжей Анапы

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе продолжается ликвидация последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. На сегодняшний день официальные разрешительные документы на открытие получили уже 75 пляжных территорий курорта. Еще 11 зон отдыха сейчас проходят финальную санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Ход восстановительных работ на побережье обсудили на заседании профильной правительственной комиссии под председательством Виталия Савельева. В настоящее время на пострадавших от разлива мазута участках завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Этот процесс находится под строгим непрерывным контролем специалистов Роспотребнадзора.

Параллельно ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края.

«За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено», – сообщает Правительство РФ.

Масштабы проведенной спасательной операции:

- Специалисты очистили более 3,6 тыс. км береговой линии (включая повторную уборку наиболее сложных участков).

- На специализированные предприятия вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

- Весь этот объем отходов уже полностью обезврежен или переработан во вторичную продукцию.

- В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействована сводная группировка сил и средств в составе 766 человек и 183 единиц специальной техники.

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