Правительство РФ: Разрешение на открытие получили уже 75 пляжей Анапы

Разрешительные документы на открытие получили 75 пляжей Анапы Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе продолжается ликвидация последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе. На сегодняшний день официальные разрешительные документы на открытие получили уже 75 пляжных территорий курорта. Еще 11 зон отдыха сейчас проходят финальную санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Ход восстановительных работ на побережье обсудили на заседании профильной правительственной комиссии под председательством Виталия Савельева. В настоящее время на пострадавших от разлива мазута участках завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Этот процесс находится под строгим непрерывным контролем специалистов Роспотребнадзора.

Параллельно ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Крыма и Краснодарского края.

«За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено», – сообщает Правительство РФ.

Масштабы проведенной спасательной операции:

- Специалисты очистили более 3,6 тыс. км береговой линии (включая повторную уборку наиболее сложных участков).

- На специализированные предприятия вывезено около 185,3 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта.

- Весь этот объем отходов уже полностью обезврежен или переработан во вторичную продукцию.

- В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействована сводная группировка сил и средств в составе 766 человек и 183 единиц специальной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улиточная ферма, реликтовый лес и отдых в традициях турецкого олл-инклюзива: Чем Анапа удивляет туристов в новом сезоне

Все больше туристов на пляжах: В Анапе и Геленджике нет свободных мест в центре